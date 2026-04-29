Detienen a 4 con 60 kilos de cocaína oculta en tractocamión en Colima

Aseguramiento Tractocamión asegurado con droga en Colima. (SSPC)

Autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron más de 60 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en las paredes de la caja refrigerada de un tractocamión, en Colima.

El aseguramiento se realizó durante un operativo en la carretera Playa Azul – Manzanillo, donde se estableció un puesto de control y los efectivos tuvieron contacto con un tractocamión acoplado a una caja refrigerada, al cual se le realizó una inspección de seguridad con apoyo de un ejemplar canino de la Defensa.

Como resultado se detectaron sustancias ilícitas en el panel lateral derecho de la caja refrigerada, donde se localizaron 65 paquetes con cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.