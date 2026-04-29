Medidores inteligentes CFE: ¿Cómo utilizarán el Bluetooth para mejorar y cuándo estarán disponibles en México?

CFE La Comisión Federal de Electricidad busca mejorar la facturación y reducir visitas técnicas a través de una estrategia de digitalización; implementará un protocolo Bluetooth en medidores de luz.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) contempla un proyecto de medidores de luz que implica la digitalización para agilizar la consulta del consumo electrónico desde un asistente virtual, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad del servicio eléctrico.

En una era donde la tecnología no sólo se ha vuelto la compañera diaria del ser humano y humana, sino también una herramienta esencial para facilitar procesos que benefician la rutina del día a día, la CFE anuncia su proyecto de modernización de medidores de luz a través de un protocolo de Bluetooth, el cual podrá gestionar información relacionada con su recibo de luz con mayor rapidez y de forma más directa.

Medidores de luz con Bluetooth: ¿qué cambia y cómo funcionarán?

Esta innocavión tecnológica consistirá en la implementación de una arquitectura denominada Amade (Arquitectura de Medición Autónoma para Distribución de Energía), mientras que los medidores utilizarán la tecnología Bluetooth para comunicarse.

La interconexión se extenderá también a la interacción con usuarios y usuarias del servicio, pues el medidor podrá conectarse a los asistentes virtuales de Smart Home, lo que facilitará realizar lecturas, cortes y reconexiones a distancia las 24 horas del día, incluso en medidores ubicados dentro de edificios o domicilios.

En el caso de los hogares, el principal cambio será la posibilidad de mayor control sobre el consumo eléctrico, ya que con la conexión a dispositivos inteligentes podrán revisar sus patrones de gasto energético y optimizar el uso.

El desarrrollo de este sistema fue publicado por la Comisión Federal de Electricidad en un boletín informativo en su página oficial, señalando que la innovación surge a partir de la necesidad clara de reducir los tiempos de atención cuando ocurre una interrupción del servicio en la red eléctrica.

¿Cuándo estarán disponibles los medidores de luz con tecnología Bluetooth?

Hasta el momento, la CFE no ha señalado una fecha exacta para la implementación de esta innovación digitalizada, sin embargo, se prevé que a partir de este abril y mayor de 2026 se inicie una instauración gradual de medidores de luz con tecnología Bluetooth.

“Es autosustentable, con un medidor que se integre al ecosistema en casa, este tendrá la función de ser punto de acceso hasta para 500 medidores”, explicó Irán Galero Trejo, especialista y jefe del Laboratorio de Medición Avanzada de la División de Distribución de Valle de México Norte en la CFE.

Innovaciones tecnológicas en fila de la Comisión Federal de Electricidad

A la vez, este proyecto forma parte de una estrategia de digitalización más extensa dentro de la empresa, pues la compañía también está desarrollando sistemas digitales para anticipar afectaciones por fenómenos metereológicos y automatizar partes de la red eléctrica.

La iniciativa lleva por nombre Sistema Nacional para la Atención de Emergencias (SISNAE), la cual permitirá dar seguimiento a las contingencias como huracanes y frentes fríos, otorgando pronósticos precisos sobre las posibles trayectorias de los fenómenos, la infraestructura expuesta y la cantidad de usuarios potencialmente afectados.