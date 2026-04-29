Mario Delgado: Gobierno Federal fortalece Educación Media Superior como derecho con formación integral, científica y humanista

Mario Delgado Mario Delgado, secretario de Educación Pública aseveró que el Bachillerato Nacional avanza con cobertura universal, doble certificación y nuevas oportunidades para las y los jóvenes del país

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, aseveró que México atraviesa un momento decisivo para la Educación Media Superior, con una política orientada a garantizar el acceso pleno como un derecho para las juventudes, además de fortalecer una formación integral basada en ciencia, humanismo y compromiso social.

El Bachillerato Nacional, sostuvo, es el eje de la estrategia educativa del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con acciones concretas para ampliar la cobertura.

La educación, estableció, es la principal herramienta de transformación nacional con una visión centrada en formar ciudadanos íntegros, con valores, sentido de comunidad y compromiso con México.

Asimismo, anunció que más de 500 mil jóvenes serán la primera generación en recibir doble certificación, con un certificado de Bachillerato Nacional y otro de formación técnica avalado por instituciones como la UNAM, el IPN, la UAM y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), además de avanzar en una carta de intención de libre tránsito educativo que permitirá el acceso directo a universidades tecnológicas y politécnicas para garantizar la continuidad de estudios.

En infraestructura educativa, recordó, este año se han construido nuevas preparatorias, ampliado planteles existentes y habilitado 18 nuevos espacios, así como la implementación del sistema “Margarita Maza”, con el objetivo de alcanzar más de 200 mil nuevos lugares a nivel nacional.

Así lo estableció, en el marco de la ceremonia de inauguración del Festival Académico 2026 de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

Tras firmar la Carta de intención de libre tránsito educativo entre la DGETI y las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, recordó la entrega de la beca Universal Benito Juárez, la cual busca garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos.

La deserción escolar, señaló, es un reto que debe atender el Estado, por lo que se impulsa una transformación de la oferta educativa con carreras alineadas al presente como inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, electromovilidad y microelectrónica.

El titular de la SEP subrayó que el Festival Académico 2026 fortalece habilidades como el pensamiento crítico; resolución de problemas, y el trabajo en equipo, elementos fundamentales para la vida y el desarrollo del país.

El titular de la DGETI, Rolando López Saldaña, destacó que el Festival Académico 2026 celebra 25 años de formación de competencias y desarrollo de habilidades en millones de jóvenes; reúne a estudiantes de todas las entidades del país para demostrar lo aprendido en sus aulas y fortalece la convivencia académica en un entorno colaborativo.

En la edición 2026, participan 256 estudiantes que trabajarán en equipo para resolver problemáticas reales mediante proyectos en áreas como pensamiento matemático, lectura y expresión oral, física, química y habilidades digitales, además de impulsar la firma del libre tránsito educativo con universidades tecnológicas y politécnicas como un paso clave para garantizar la continuidad de estudios y consolidar la Nueva Escuela Mexicana.

Por su parte, la directora general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Marlenne Johvana Mendoza González, destacó que el Festival Académico 2026 reúne a estudiantes sobresalientes del subsistema tecnológico, lo que refleja el talento y la formación de alto nivel que se impulsa en la educación media superior, además de consolidarse como un espacio para proyectar el futuro académico y profesional de las juventudes.

Informó que el subsistema cuenta con 191 universidades tecnológicas y politécnicas en todo el país, las cuales implementaron desde 2024 una reforma integral a sus planes de estudio, con una oferta educativa en ingenierías como ciberseguridad, aeronáutica y tecnologías de la información, así como carreras orientadas al desarrollo regional como turismo, aduanas y transporte, lo que fortalece la vinculación entre educación, empleo y crecimiento económico.