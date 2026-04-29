Gobierno Federal firma convenio para fortalecer la Industria Siderúrgica nacional

Firma de convenio para fortalecer la industria siderúrgica nacional FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció, en su conferencia de prensa, la firma de un Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Nacional que va de la mano del Plan México, cuyo objetivo es el fortalecimiento tanto de la producción nacional como de las cadenas de suministro dentro de la economía del mercado interno del país. El acuerdo lo firmaron 19 instituciones y 3 cámaras empresariales.

“Lo que compre el Gobierno en relación al acero, que sea acero mexicano, o producido en México”, explicó la mandataria y añadió que va a ser, la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, quien se encargará de que el acuerdo se cumpla.

Por su parte, para explicar con más detalle el convenio, durante su intervención, Raquel Buenrostro Sánchez, destacó que entre los componentes del acuerdo se encuentra la realización de contrataciones públicas, al igual que instrumentos de financiación para la estructura pública y un compromisos que busca tener un alto impacto en los programas de acceso a la vivienda de las personas trabajadoras.

En relación a las comparas públicas, se va a trabajar con tres estrategias:

Coordinar todo el trabajo entre las instituciones.

Coordinarse entre el sector público y el sector privado para establecer acuerdos para definir la manera en la que se garantizará abastos, calidad, precios justos y el fomento de la industria.

Incentivos para promover dicho tipo de contrataciones.

“El otro eje son asociaciones públicas y privadas y el financiamiento de infraestructura. Ahí en los financiamientos queremos que las instituciones tanto públicas como privadas y mixtas reciban un apoyo y sean consideradas particularmente en la banca de desarrollo, de tal suerte que se vaya fortaleciendo la industria siderúrgica mexicana”.

Por su parte, continuó la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, en la política industrial se considera la defensa de las prácticas desleales de comercial, la promoción de proveedores de México y una estrategia de sustitución de importaciones.

A su vez, la industria del acero se compromete a garantizar la calidad en los productos, asegurar abastos y entregas oportunas y a ofrecer precios competitivos en condiciones de mercado. Mientras que la industria de Construcción y vivienda se compromete a impulsar una mayor incorporación de acero nacional en proyectos de infraestructura pública.

Al tiempo que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, Sergio de la Maza Jiménez, valoro el acuerdo como “un paso decisivo para fortalecer a nuestro sector, elevar el contenido nacional y avanzar en la sustitución de importaciones”.