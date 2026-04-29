Registro Celular: ¿Cómo saber si tengo una línea vinculada a mi CURP y qué hacer si la quiero dar de baja?

La fecha límite que se dio para llevar a cabo el registro de líneas telefónicas para dispositivos móviles está cerca de cumplirse. Millones de personas todavía no han llevado a cabo el proceso, ya sea por desconfianza o desconocimiento. Por otra parte, otras personas usuarias han dado testimonios de que han encontrado números que no reconocen ligados a su Clave Única de Registro de Población (CURP) .
¿Cómo saber si mi CURP está asociada a líneas telefónicas que no reconozco?
A principios de este 2026, el Gobierno Federal hizo oficial que todas las líneas telefónicas deberían estar asociadas a un CURP con el objetivo de combatir el delito de extorsión. Ahora, tendrás hasta el 30 de junio para realizar este trámite de forma digital o en centro de atención de tu compañía más cercana.
No obstante, aunque se trata de un trámite personal y que sólo la persona involucrada debería de poder realizar, algunos testimonios han señalado que ya encontraron números telefónicos que no reconocen asociados a su CURP, lo que ha generado preocupación.
Si tú también deseas saber si hay algún número registrado con tu CURP, puedes ingresar al sitio oficial de la Consejería de Registro Telefónico. Ahí, deberás acceder al sitio de Consulta, donde te desplegará todas las compañías que operan en nuestro país. Ahí, podrás ingresar tu CURP una por una y revisar si hay algún número que no reconoces registrado a tu nombre.
¿Qué hacer si hay una línea registrada a mi CURP?
En este caso, deberás de acudir al centro de atención a clientes más cercano de la compañía que tiene el número registrado con tus datos. Llevando tu identificación oficial, podrás solicitar que sea dado de baja en el sistema y desvincularla