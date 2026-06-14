Responsabliza PAN a Morena de ejecución de alcalde en Oaxaca; “Los ha dejados solos”, recrimina

El presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez.

La dirigencia nacional del PAN responsabilizó a Morena del asesinato del presidente municipal de municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, y acusó que es consecuencia de la negligencia de los gobiernos de ese partido que ha dejado solos a los presidentes municipales en su lucha contra el crimen organizado.

Los panistas recordaron que Bravo había expresado directamente su preocupación por las amenazas que recibía y solicitó apoyo institucional. Sin embargo, las medidas de protección comprometidas nunca se materializaron, por lo cual exigieron a Morena explicar por qué se ignoraron las advertencias y se dejó solo a un alcalde que estaba cumpliendo con su deber.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, recriminó que este caso refleja una realidad que se repite en distintas regiones del país: alcaldes, autoridades y ciudadanos enfrentan solos a la delincuencia mientras quienes deberían protegerlos incumplen su responsabilidad.

“Un alcalde más que no se dejó extorsionar por la delincuencia organizada. Un alcalde más que pidió apoyo expreso al gobierno de su estado. Un alcalde más que pierde la vida porque quienes mandan en muchas regiones del país son los grupos criminales y porque los gobiernos de Morena los dejan actuar a sus anchas”, afirmó.

El presidente municipal de San Miguel Amatitlán, de extracción panista, Joel Bravo Martínez, fue asesinado a balazos frente a su casa la madrugada de este sábado sin que haya detenidos.

El PAN acusó que Morena, que han abandonado su responsabilidad de garantizar seguridad a las y los mexicanos pues el edil oaxaqueño había advertido que temía por su vida e incluso solicitó protección y ayuda a las autoridades pero la a protección nunca llegó.

“El asesinato de Joel Bravo Martínez no puede entenderse únicamente como un hecho criminal. Es también consecuencia de la negligencia de los gobiernos de Morena, que han abandonado su responsabilidad de garantizar seguridad a las y los mexicanos”, recriminó

Recalcó que lo ocurrido exhibe tanto la omisión del Gobierno de Oaxaca encabezado por Salomón Jara, como el fracaso de la estrategia de seguridad del Gobierno Federal.

“Mientras los grupos criminales fortalecen su presencia en distintas regiones del país, Morena continúa permitiendo que la delincuencia organizada opere con niveles de impunidad nunca antes vistos”, estableció