Pide INE transparencia financiera en la creación de nuevos partidos políticos

El organismo recordó que las organizaciones que mantienen intenciones de constituirse como partido adquieren obligaciones específicas en el manejo y administración de recursos (Camila Ayala Benabib)

A través de Central Electoral, el Instituto Nacional Electoral pidió a las organizaciones que buscan constituirse como nuevos partidos políticos que entreguen el reporte puntual del origen y destino de los recursos empleados en cada etapa del proceso, esto como parte de los mecanismos de fiscalización que promueven la transparencia y la rendición de cuentas. A propósito, la dependencia estableció que la revisión financiera forma parte de la evaluación integral aplicada por el INE para analizar las solicitudes de registro.

Asimismo, el Instituto adujo que el ejercicio incluye la verificación de que los reportes cumplan con los requisitos establecidos en la legislación electoral y que exista correspondencia entre las actividades reportadas y los recursos utilizados. La operación, a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización, se basa en criterios uniformes y procedimientos previamente informados a todas las organizaciones.

El organismo recordó que las organizaciones que mantienen intenciones de constituirse como partido adquieren obligaciones específicas en el manejo y administración de recursos, de ahí que cada una de ellas deba informar periódicamente sobre los fondos empleados en asambleas, actividades de afiliación y otros menesteres relacionadas con el procedimiento de constitución partidista. En este tenor, la fiscalización, junto con la revisión de afiliaciones y la certificación de asambleas, busca garantizar condiciones de “equidad, legalidad y transparencia durante todo el proceso”, apuntó el Instituto.

De acuerdo con el INE tales controles permiten que el INE refuerce la confianza ciudadana en la legalidad de los procedimientos y en la correcta aplicación de las disposiciones establecidas por la legislación electoral.