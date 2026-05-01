Recuperan espacios urbanos en 10 municipios mexiquenses

Sendero Seguro Chalco, Edomex

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, inauguraron el “Sendero Seguro Casco San Juan”, ubicado en Chalco, Estado de México.

Las autoridades federales informaron que la rehabilitación del espacio urbano de 380 metros de longitud, cuenta con la instalación de luminarias. Además, el sendero conecta a los habitantes de Chalco con la parroquia de San Juan, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), la Plaza Pública Ágora, los campos deportivos de la Escuela Preparatoria no. 30, escuelas primarias de la zona y la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO).

Asimismo, las autoridades estatales y municipales revelaron que las obras de infraestructura abarcaron 200 kilómetros y 144 vialidades, las cuales fueron colocadas 7 mil 049 nuevas luminarias LED. También realizaron murales a lo largo de 10 mil metros y pintaron 171 mil metros de fachadas.

El programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” forma parte del plan integral para la zona oriente de la entidad y fue implementada a beneficio de seis millones de habitantes de 10 municipios de la entidad: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En el evento también estuvieron presentes la gobernadora estatal, Delfina Gómez Álvarez; el coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, Armando Quintero, y la presidenta municipal de Chalco, Abigail Sánchez Martínez.

La Crónica de Hoy 2026