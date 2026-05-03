Crece México en suplantar identidad digital y en impunidad por este delito; diputada urge a reforma penal

CDMX — La identidad digital es la vida, y su suplantación se incrementó en México de manera “alarmante” en 84% durante 2024, actividad delictiva que actualmente se mueve en la impunidad con daños emocionales y patrimoniales para la víctima y sus familias, por lo que urge aprobar agravantes severos y bloquear cuentas y perfiles de manera inmediata tras una denuncia, expuso la diputada panista Nancy Olguín al presentar su iniciativa de reforma al Código Penal Federal.

La legisladora indicó que nuestro país ya es uno de los que lidera la suplantación digital, pero a la vez es el que peor avanza en actualizar su marco jurídico para proteger a sus ciudadanos de los delincuentes que operan con IA y el algoritmo y sancionarlos con hasta ocho años de prisión.

“Nuestra pantalla es ahora el espacio principal para ejercer derechos y gestionar nuestro patrimonio. Sin embargo, esta transformación tecnológica no debe ser una brecha de vulnerabilidad, sino una oportunidad para fortalecer un Estado de derecho que brinde certeza jurídica tanto en el mundo físico como en el virtual”, puntualizó la asambleísta federal al presentar su iniciativa de reforma al Código Penal Federal en la que plantea añadir el artículo 387 BIS.

Sin embargo, mientras la tecnología avanza, nuestro marco legal se está quedando atrapado en el siglo pasado, creando brechas que dejan a la ciudadanía en la indefensión. Como legisladores de Acción Nacional entendemos que la tecnología debe ser una herramienta de libertad y de justicia, no un territorio para la impunidad. Por ello, presento ante esta soberanía la iniciativa para adicionar un artículo 387 BIS al Código Penal Federal en materia de suplantación de identidad digital y enfatizó que esta urgencia es crítica.

“Estamos hablando de pérdidas que superan más de 14 mil 500 millones de pesos para las familias mexicanas, afectando no sólo su patrimonio, sino su reputación e integridad emocional. La importancia de esta reforma radica en que actualmente las víctimas se enfrentan un calvario porque la ley federal protege la fe pública y no la identidad personal como un derecho humano, autónoma. Nuestra propuesta busca resolver este vacío con penas mayores de cuatro a ocho años de prisión, innovando y necesario establecer agravantes severos cuando se utiliza inteligencia artificial o ‘deepfakes’ para manipular imagen o voz de las personas.

La propuesta de Nancy Olguín advierte que reformar el Código Penal Federal traería como consecuencia beneficios a los ciudadanos, porque se les pretende dar una facultad a los jueces para ordenar de inmediato el bloqueo de cuentas y perfiles desde el momento de la denuncia, deteniendo el daño en tiempo real.

“Su identidad es su vida y no debemos permitir que sea secuestrada por la delincuencia digital, pero la seguridad en la red no termina con la protección del individuo, se extiende también a proteger nuestra democracia. Así como exigimos respeto a nuestra identidad personal, también debemos exigir respeto absoluto a la neutralidad en el uso de los recursos públicos en el entorno digital”, aseveró la legisladora en la tribuna de la Cámara de Diputados.

Resaltó que su propuesta impulsa también la adición de un décimo párrafo al artículo 134 de la Constitución.

“El objetivo es cerrar la puerta a la ambigüedad que hoy permite que servidores públicos utilicen el erario para posicionar su imagen personalizada en redes sociales y aplicaciones. La evolución tecnológica ha generado lagunas que dificultan la fiscalización efectiva, permitiendo estrategias de amplificación que rompen toda equidad en una contienda. Nuestra propuesta es clara: se considerará promoción personalizada y actos anticipados de campaña el uso de recursos públicos para producir, difundir o posicionar contenidos que beneficien la imagen o aspiraciones de un funcionario en cualquier plataforma digital. Esta reforma no genera impacto presupuestal, pero sí brinda certeza jurídica invaluable para el INE y las autoridades fiscalizadoras que sancionen ya estos abusos”.

Señaló que el dinero de los mexicanos debe servir para salud, seguridad, infraestructura, tan falta de inversión, y no para alimentar granjas de bots o publicidad engañosa haciéndose una promoción personalizada tres o cinco años antes”.

Dijo que México requiere ya de un marco jurídico como cimiento de un país digital seguro, justo y responsable.

Nancy Olguín refirió que al tipificar la suplantación de identidad y blindar nuestra Constitución contra el abuso publicitario digital, estamos actualizando nuestra justicia a la realidad del siglo XXI.

“Los invito a sumarse este esfuerzo con esta consigna que define en una lucha, ni una identidad robada más, ni un peso público para el lucimiento personal.”

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