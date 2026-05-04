Arrancan pagos del Bienestar de mayo: calendario, montos y quién cobra primero

Pagos del Bienestar en mayo Adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras recibirán depósitos escalonados según su apellido.

A partir de este lunes 4 de mayo comenzó la entrega de recursos de los Programas para el Bienestar correspondientes al tercer bimestre de 2026, con depósitos directos en las tarjetas del Banco del Bienestar para millones de beneficiarios en todo el país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, informó que la dispersión se realizará de forma escalonada, siguiendo el orden alfabético del primer apellido, con el objetivo de evitar saturaciones en sucursales y cajeros.

Calendario de pagos en mayo

La funcionaria comentó que el calendario oficial establece que los depósitos arrancan con la letra A este lunes 4 de mayo y se extenderán hasta el 27 de mayo. No habrá depósitos durante fines de semana.

El orden queda así:

A: lunes 4 de mayo

B: martes 5 de mayo

C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

D, E, F: viernes 8 de mayo

G: lunes 11 y martes 12 de mayo

H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

L: jueves 14 de mayo

M: viernes 15 y lunes 18 de mayo

N, Ñ, O: martes 19 de mayo

P, Q: miércoles 20 de mayo

R: jueves 21 y viernes 22 de mayo

S: lunes 25 de mayo

T, U, V: martes 26 de mayo

W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo

Dinero a depositar de cada pensión

Los montos dependen del programa social:

Adultos mayores: 6,400 pesos

Mujeres de 60 a 64 años (Mujeres Bienestar): 3,100 pesos

Personas con discapacidad: 3,300 pesos

Madres trabajadoras: 1,650 pesos

Además, el programa Sembrando Vida tendrá su depósito mensual el lunes 11 de mayo, con un monto de 6,450 pesos.

Inversión millonaria para programas sociales

El Gobierno de México destinará 104 mil 768 millones de pesos para cubrir los pagos de estos programas, que forman parte de la política social federal.

La secretaria Leticia Ramírez destacó que estos apoyos buscan mantener el ingreso de sectores prioritarios y fortalecer el consumo en las familias beneficiarias.

Recordó también que recordaron que los recursos se entregan únicamente a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no se requiere ningún tipo de intermediario.

El Gobierno pidió a los beneficiarios denunciar cualquier intento de cobro o gestión indebida por parte de terceros.