IMSS Edomex Oriente resalta donación de órganos, brinda segunda oportunidad de vida

Donación de órganos IMSS edomex oriente Especialistas del IMSS en el estado de México Oriente realizaron la obtención y procuracion de órganos que mejorará la calidad de vida de cuatro personas

Pese al dolor que deja la pérdida de un ser querido, familiares de una mujer de 48 años, quien perdió la vida en un accidente vehicular, accedió a la donación de órganos en el IMSS Estado de México Oriente, acción altruista que brinda una segunda oportunidad de vida para cuatro personas.

En el Hospital General de Zona No. 68 de Ecatepec del IMSS, un equipo multidisciplinario realizó el procedimiento de procuración de sus riñones y córneas tras su fallecimiento.

La coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del Hospital General de Zona (HGZ) No. 68, Tanya Hernández Navarrete, señaló que los riñones fueron enviados al Hospital General de México, donde ya eran esperados por pacientes en lista de espera, en tanto que las córneas fueron enviadas al Banco de Córneas del Hospital General del Centro Médico Nacional “La Raza”.

Indicó que la familia de la ex trabajadora del sector público y madre de familia, externaron su beneplácito por la decisión que tomaron, ya que ese regalo de vida significa una segunda oportunidad de vida para los receptores de los riñones y una considerable mejoría en l calidad de vida para quienes reciban las córneas.

Es importante mencionar que a manera de homenaje, siempre que se reciben órganos donados, el cuerpo de la persona es despedida con una valla de honor en todos los hospitales antes de que se realice en obtención y procuración de órganos, el personal médico, de enfermería, así como familiares y amistades, rinden un homenaje en reconocimiento a este acto de generosidad.

Hernández Navarrete destacó que la donación de órganos es un acto solidario que puede transformar vidas, ya que miles de personas en el país dependen de un trasplante para continuar viviendo.

“Esta decisión es un gesto que trasciende la vida y puede marcar una diferencia significativa en la vida de otros”, expresó.

La doctora subrayó que la participación de la familia es fundamental en este proceso, por lo que recomendó dialogar sobre la decisión de ser donador, a fin de facilitar una elección informada y consciente.

Para las personas quienes estén interesadas en convertirse en donadores voluntarios de órganos y tejidos, pueden consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes, www.gob.mx/cenatra, o la página del IMSS: www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donación-organos, a fin de registrar los datos para acreditarse como donador, al tiempo de conversar del tema con la familia, a fin de que estén enterados y respeten la decisión final de la o el donador llegado el momento.