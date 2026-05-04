¿Por qué no sonó la Alerta Sísmica en el sismo de este lunes 4 de mayo?

Sismo | lunes 4 de mayo La alerta no llegó a los celulares por mantenimiento de los servidores.

El inicio de semana sorprendió a las y los capitalinos con un sismo que hizo activar la alerta. Sin embargo, la baja intensidad en varias zonas y la ausencia del mensaje telefónico hizo dudas a quienes viven en la Ciudad sobre si auténticamente estaba temblando. Ahora, la Agencia de Transformación Digital informó la razón por la que los dispositivos móviles no avisaron del sismo de esta mañana.

Sismo 4 de mayo: ¿De cuánto fue?

De acuerdo con información del Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.0 grados en la escala de Richter y se ubicó a 14 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca. No se reportaron afectaciones en inmuebles ni de personas heridas, por lo que el temblor no tuvo grandes repercusiones.

¿Por qué no sonó la alerta en los celulares?

A través de redes sociales, varias personas señalaron que la alerta que llega a los dispositivos móviles para alertar por el sismo. Prácticamente nadie recibió este mensaje, lo que generó algunos momentos de confusión sobre si realmente estaba temblando.

La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo.



El sistema se encuentra nuevamente arriba y… — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) May 4, 2026

Posteriormente, la Agencia de Transformación Digital informó que esto ocurrió debido a que la plataforma encargada de dar este aviso se encontraba momentáneamente en mantenimiento, ya que, el primer Simulacro Nacional de este 2026 está programado para este miércoles 6 de mayo y que ya está funcionando adecuadamente.

Sin embargo, recalcaron que ya está en funcionamiento de nueva cuenta, por lo que cualquier alerta sísmica que llegue debe ser atendida como tal.