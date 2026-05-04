Jalisco reduce homicidios dolosos a su nivel más bajo en años gracias a estrategia coordinada de seguridad

La estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno de Jalisco continúa mostrando resultados contundentes. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la entidad registró 279 homicidios dolosos, la cifra más baja para este periodo en los últimos años, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La reducción representa una baja de 44.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 501 casos. Además, frente a 2024, la disminución alcanza 53.5 por ciento, mientras que respecto a 2023 el descenso es de 58 por ciento, reflejando una tendencia sostenida a la baja en uno de los delitos de mayor impacto social.

Este avance ha sido posible gracias al fortalecimiento de tareas de inteligencia, operativos focalizados y una coordinación permanente entre corporaciones estatales, federales y municipales. Según explicó Salvador González de los Santos, Fiscal Estatal, Jalisco pasó de estar entre los cinco estados con más homicidios al inicio de la actual administración, a colocarse actualmente en el lugar número 12 a nivel nacional.

Salvador González de los Santos, Fiscal Estatal (Israel Soria)

Aunque el reto persiste, en la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes el estado ocupa ahora la posición 18 nacional, lo que refuerza la efectividad de las políticas implementadas para contener la violencia. Las autoridades mantienen como prioridad el combate frontal a este delito, con vigilancia constante y ajustes tácticos orientados a colocar a Jalisco por debajo de la media nacional.

La administración estatal sostiene que la combinación de recursos humanos, tecnológicos y operativos seguirá enfocada en la protección de la ciudadanía, consolidando una ruta de seguridad que busca preservar la integridad de las familias jaliscienses.