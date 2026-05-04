INE implementará Voto Anticipado en las próximas elecciones de Coahuila

El Instituto Nacional Electoral realizó con éxito el segundo simulacro de la prueba piloto del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) para la implementación de este mecanismo durante el Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila.

El Sistema de Voto Anticipado, esta dirigido a personas con discapacidad que les impida acudir a realizar su voto en casilla, al igual que para las personas a cargo de su cuidado.

La Directora de Seguridad y Control Infomatico, Cecilia Calderón, recordó que este es un hecho inedito pues es la primera vez que se utilizara el SIVEI en México.

Durante el simulacro, se evaluó el funcionamiento de la plataforma que estará disponible del 24 al 30 de mayo, además se verificaron los procedimientos de acceso y las medidas de seguridad incorporando los hagallazgos obtenidos en el primer ejercicio.

Como en el caso del primer simulacro, realizado el pasado 17 de abril, se incorporó nuevamente el mecanismo de verificación de identidad denominado “prueba de vida”, que confirmó en tiempo real que la persona votante era la titular del registro, reforzando la certeza sobre la identidad sin comprometer la secrecía del sufragio.

El sistema, que ya demostró solidez operativa en el primer simulacro, con una participación de 804 personas, de poco más de mil inscritas, mantuvo su integridad técnica sin modificaciones estructurales.

Con este segundo simulacro, el INE consolida un modelo que integra controles técnicos, verificación pública y mecanismos de seguridad avanzados, además de que reafirma su compromiso con procesos electorales confiables, seguros y accesibles, para fortalecer la innovación tecnológica y la inclusión democrática, adaptando el SIVEI.