La SRE informa el regreso a México de la activista Abril Rojas, integrante de la Flotilla Global Sumud

Abril Rojas

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que este fin de semana la directora general de Protección Consular recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la activista mexicana Abril Rojas, quien viajaba como parte de la Flotilla Global Sumud y que fue interceptada por autoridades israelíes en alta mar en contravención al principio jurídico de la libertad de navegación.

Las autoridades reportaron que el Embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, asistió a la connacional en Grecia y en coordinación con el Cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro Garza, fue repatriada a México para reunirse con sus familiares.

Rojas relató que el grupo de 175 personas con el que se transportaba con el fin de entregar ayuda humanitaria a Gaza, fue interceptado el 29 de abril en manera arbitraria en aguas internacionales cerca de Grecia y que permanecieron retenidos cerca de 36 horas, en las cuales se presentaron distintos tipos de represiones físicas.

La cancillería reiteró que se le brindará el apoyo y acompañamiento necesarios ante los hechos ocurridos, en pleno respeto y salvaguarda de sus derechos fundamentales. Además, las representaciones de México en la región continúan en contacto con las y los otros siete connacionales que no fueron interceptados, quienes hasta ahora se reportan bien.

De igual forma, la dependencia transmitió su rechazo a la intercepción de flotillas en aguas internacionales:

“A través de canales diplomáticos se ha transmitido a Israel con la mayor firmeza que se respeten los derechos de las personas tripulantes, que se garantice su bienestar físico y mental, y el derecho de libre tránsito. México reitera su profunda y enérgica objeción a la intercepción de las flotillas, acto que constituye una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y que no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia”.