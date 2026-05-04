Sector privado respalda plan de Sheinbaum para agilizar inversiones y trámites en el país

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora (Daniel Augusto)

El sector privado recibió positivamente los anuncios hechos por el Gobierno Federal para agilizar inversiones y modificar las reglas que aceleren la simplificación administrativa.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, indicó que diversos sectores se habían ya pronunciado en torno a mejorar la administración en la obtención de permisos y avanzar en licitaciones para carreteras y otras medidas, tras su participación en la presentación de estos, mencionó que la homologación de criterios es un paso en las peticiones hechas por el sector privado, por lo que se dijeron agradecidos y comprometidos con los proyectos.

“A la hora que sumamos todas estas acciones, consideramos que son justo los temas que habíamos encontrado, que estaban deteniendo algunos proyectos de inversión, entonces en primera instancia, agradecidos con la presidenta de que haya escuchado, desde el sector empresarial los impedimentos que teníamos para que se dieran los proyectos de inversión y desde luego comprometidos a apostarle a México, a que haya estos proyectos de inversión una vez que se han resuelto una buena parte de los trámites que estaban deteniendo estas inversiones”, precisó el empresario.

Asimismo, añadió que es difícil poner una cifra del impacto que tendría esto al crecimiento, pero destacó que comienzan a facilitarse las trabas que había en la inversión en diversos rubros como energía, por lo que se irá viendo como estas inversiones se traducen en el crecimiento de la economía.

Medina Mora destacó que lo más importante es que se genera la confianza en el sector empresarial ya que los trámites que detienen las inversiones, se están superando.

Por su parte, el sector patronal manifestó que se trata de un punto de partida de cara a lo que requiere la inversión, exigencia del sector empresarial

“Creo que es un muy buen anuncio, lo vemos desde Coparmex como un punto de partida, un muy buen anuncio, de cara lo que requiere la inversión y la inversión precisamente requiere esta parte de reducir los trámites, esta parte de la ventanilla única, la reducción de los trámites, la tramitología, pues es una exigencia del sector empresarial y creo que son muy buenos estos anuncios, el anuncio del decreto, está en ley, esto es muy importante, el anuncio de de hacienda fundamental, pero si necesitamos complementarlo con el tema de seguir trabajando por la seguridad”, expresó.

Otro de los pendientes es avanzar en cuanto a la seguridad, ya que, mencionó, se trata de un pendiente, lo mismo que otros aspectos como la certidumbre interna en aspectos como las reforma judicial, y avanzar en el comité de evaluación de quienes integrarán los perfiles para éstos y garantizar que hacia adelante quien esté en esas listas contemos con la certeza de que tiene el perfil idóneo para ser parte de ese poder.

El líder del sector patronal señaló que otro pendiente es cerrar el paso a la discrecionalidad, al referirse al congelamiento de cuentas por parte de la UIF.