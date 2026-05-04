Exige oposición en Senado cumplimiento del tratado de extradición; piden no ser cómplices

La senadora, Claudia Anaya alertó que esta ley faculta a utilizar las Afores de los trabajadores para invertirlos en obras de infraestructura

La oposición en el Senado exigió el cumplimiento cabal del tratado de extradición entre México y Estados Unidos, para que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, responda ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo requiere por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Que se cumpla de manera estricta y sin dilaciones políticas con lo previsto en el tratado, el gobierno, el estado mexicano no se puede constituir en un protector de presuntos delincuentes”, demandó.

A través de un punto de acuerdo, la bancada del PAN solicitará a la Comisión Permanente un informe detallado del estado que guarda la solicitud de detención con fines de extradición de nueve personas entre ellas Rocha Moya y el senador de Morena, Enrique Inzunza.

“Pedimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República, que informen a esta soberanía, es decir al Congreso de la Unión detalladamente el estatus jurídico de las solicitudes de extradición en curso y de las investigaciones locales, el grado de cumplimiento de los acuerdos de cooperación judicial internacional”, aseguró el senador Vazquez.

A su vez la senadora del PRI, Claudia Anaya consideró muy grave que la presidenta Claudia Sheinbaum se envuelva en la bandera de la soberanía para defender a presuntos criminales.

“Me parece muy grave lo que está haciendo la presidenta, que la presidenta no se envuelva en decir que está defendiendo la soberanía nacional por defender a políticos vinculados a la delincuencia”, reclamó.

La soberanía nacional—agregó —es para defender al pueblo, al pueblo, a la población y al territorio de la nación, pero no es de ninguna manera para defender a gente que tentativamente cometió un delito internacional.

Asimismo, el PAN solicita enterar al Instituto Nacional Electoral de la información relacionada con las investigaciones para acreditar violaciones graves a los principios democráticos, financiamiento ilícito y vínculos con el crimen organizado.

“El Instituto Nacional Electoral debe buscar la viabilidad de la desaparición de Morena como partido político, porque al final de cuentas se demuestra con esto que el partido Morena estuvo vinculado y recibiendo recursos y apoyos del crimen organizado”, indicó.

La soberanía nacional es para defender al pueblo, al pueblo, a la población y al territorio de la nación, pero no es de ninguna manera para defender a gente que tentativamente cometió un delito internacional…”