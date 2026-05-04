Hospital General CMN La Raza del IMSS realiza la primera jornada de craneosinostosis en México

craneosinostosis en el CMN La Raza Especialistas del Hospital General CMN La Raza del IMSS realizaron la primera jornada de craneosinostosis en México patología caracterizada por el cierre prematuro de las suturas craneales antes de que el cerebro termine de crecer, lo que provoca deformidades en la cabeza o puede restringir el desarrollo del cerebro

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General, “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, realizó la primera jornada de craneosinostosis a nivel nacional, durante la cual se efectuaron nueve intervenciones quirúrgicas en un lapso de dos días.

La relevancia de esta jornada de atención, la cual marcó un precedente en la atención pediátrica especializada, al requerir infraestructura como el uso de craneotomo para el corte óseo, así como placas y tornillos absorbibles que se integran al organismo entre 10 y 12 meses. Además, requieren equipos multidisciplinarios altamente capacitados, lo que limita su realización a unidades de alta especialidad.

Este procedimiento es fundamental, ya que el diagnóstico temprano es determinante, y si la intervención se realiza antes del primer año de vida favorece el desarrollo adecuado del sistema nervioso central y mejora el resultado funcional y estético.

Ello, debido a que la craneosinostosis es una patología caracterizada por el cierre prematuro de las suturas craneales, con una incidencia estimada de 1 por cada 2,000 a 2,500 recién nacidos vivos; no obstante, su frecuencia puede ser mayor debido al subdiagnóstico.

Entre sus principales manifestaciones se encuentran deformidades en la forma del cráneo, como asimetrías, crecimiento anormal o presencia de crestas, que requieren estudios de imagen para su confirmación.

El doctor Fernando Agustín Aguilar, neurocirujano pediatra de la unidad, destacó que esta jornada constituye un avance relevante en la atención integral de esta enfermedad en México, debido a la complejidad técnica de las intervenciones, cuya duración oscila entre tres y cuatro horas, y en el servicio de Neurocirugía Pediátrica de esta UMAE se efectúan en promedio de 4 a 5 procedimientos mensuales, lo que permite una atención oportuna a pacientes que requieren tratamiento antes del primer año de vida, etapa clave para su desarrollo neurológico y crecimiento craneofacial.

La implementación de jornadas quirúrgicas abre la posibilidad de replicar este modelo de intervención de manera periódica, con el objetivo de garantizar acceso oportuno a tratamientos especializados.

El doctor Agustín Aguilar exhortó a madres y padres de familia a acudir a valoración médica ante cualquier alteración en la forma del cráneo de sus hijas e hijos. “Mientras más temprano sea el diagnóstico, mejores serán los resultados”, señaló.

Con la implementación de estas acciones la UMAE Hospital General CMN La Raza, refrenda su compromiso en otorgar servicios médicos que garanticen una atención digna, oportuna que impacta en el desarrollo y calidad de vida de la población pediátrica.