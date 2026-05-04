SEP anuncia cambios en clases: la institución analiza modificar calendario escolar por calor y Mundial 2026

Regreso a clases SEP 2026: nuevas fechas, calendario escolar y estrategias para ahorrar en lista de útiles

La Secretaría de Educación Pública prepara un anuncio que podría impactar directamente a millones de estudiantes, docentes y familias en todo el país. Sin adelantar decisiones definitivas, las autoridades han reconocido que el sistema educativo enfrenta nuevos desafíos que obligan a replantear el calendario escolar.

¿Qué se anunciará el 7 de mayo y por qué es importante?

El próximo 7 de mayo de 2026, la SEP sostendrá una reunión nacional con los titulares de educación de todas las entidades federativas para analizar posibles ajustes al calendario escolar 2025-2026.

Este encuentro no es menor ya que de ahí podría surgir una decisión que afecte a todas las escuelas del país, ya sea con cambios generales o con adaptaciones específicas por estado.

El detonante de esta revisión responde a dos factores clave:

Altas temperaturas en diversas regiones, que dificultan las clases presenciales y el impacto del Mundial 2026, que generará ajustes logísticos, movilidad debido a que este evento internacional que tendrá a México como una de sus sedes.

El calor extremo, uno de los principales focos de preocupación

Uno de los temas más urgentes sobre la mesa es el incremento de temperaturas en varias zonas del país.

Docentes y autoridades locales han advertido que muchas escuelas no cuentan con la infraestructura adecuada, como ventilación o sistemas de enfriamiento, para operar en condiciones seguras.

Esto ha llevado a plantear alternativas que buscan proteger la salud de estudiantes sin afectar el aprendizaje.

El Mundial 2026 también mueve el calendario escolar

Otro factor que está presionando posibles cambios es la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Algunas autoridades educativas han sugerido suspender clases durante partidos de la Selección Mexicana, así como implementar modalidades híbridas o en línea y adelantar el fin del ciclo escolar antes del comienzo del Mundial 2026 para evitar conflictos logísticos.

Estas propuestas serán discutidas en la reunión nacional, donde se evaluará su viabilidad.

Estados ya proponen cambios concretos

Algunas entidades no han esperado y ya pusieron sobre la mesa soluciones específicas:

Jalisco: plantea terminar el ciclo con clases en línea

Nuevo León: propone adelantar el cierre de clases presenciales

A pesar de ello, la decisión final dependerá del consenso entre autoridades federales y estatales.