Vicefiscal de Sinaloa continúa en funciones pese a señalamientos de EU por presuntos nexos con el narcotráfico

El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra se mantiene en su cargo a pesar de los señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos, quienes lo vinculan presuntamente con el Cártel del Pacífico, en un caso que ha generado polémica tanto a nivel nacional como internacional.

Las acusaciones forman parte de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que también involucra a otros funcionarios públicos del estado de Sinaloa. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una acción legal directa en México contra el funcionario, lo que ha permitido que continúe desempeñando sus funciones.

Según las autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con el grupo criminal facilitando información, protegiendo sus operaciones y permitiendo el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, presuntamente a cambio de beneficios económicos.

Entre los señalamientos también se incluyen delitos graves como conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión de armas de alto poder y explosivos, lo que podría derivar en sanciones severas en caso de que se compruebe su responsabilidad.

A pesar de ello, autoridade locales han insistido en que se debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. La Fiscalía de Sinaloa ha señalado que cualquier acción legal dependerá de la Físcalía General de la República (FGR), instancia encargada de investigar y determinar si existen elementos suficientes para proceder en el país.

Este caso se da en un contexto más amplio de señalamientos contra funcionarios sinaloenses, luego de que autoridades estadounidenses acusaran también al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros servidores públicos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Las acusaciones han generado tensiones entre México y Estados Unidos, ya que el gobierno mexicano ha solicitado pruebas claras que respalden los señalamientos antes de tomar cualquier acción legal. Además, se ha subrayado la importancia de mantener la soberanía nacional y evitar juicios anticipados sin evidencia suficiente.

Mientras tanto, el vicefiscal continúa en funciones, lo que ha provocado críticas por parte de distintos sectores que consideran que debería separarse del cargo mientras se esclarecen los hechos. Otros, en cambio, defienden que no se le puede sancionar sin que exista una resolución judicial.

El caso también ha puesto en evidencia la compleja relación entre las instituciones de seguridad y el combate al crimen organizado en México, particularmente en estados como Sinaloa, donde la presencia de grupos delictivos ha sido históricamente significativa.

Se espera que en los próximos días las autoridades federales mexicanas reciban información adicional por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que podría definir el rumbo de las investigaciones y determinar si se inicia algún proceso legal contra los funcionarios señalados.