Agenda del IMSS y Sindicato: trato digno, mejora de atención, apoyo a trabajadores y salud mental

IMSS El director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario general del sindicato de trabajadores (SNTSS), Rafael Olivos, encabezaron la instalación del grupo trabajo nacional para atender temas prioritarios en trato digno, mejora de la atención a derechohabientes, apoyo a trabajadores y una estrategia integral en salud mental.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Zoé Robledo y Rafael Olivos Hernández, respectivamente, encabezaron la instalación del grupo trabajo nacional para atender temas prioritarios en trato digno, mejora de la atención a derechohabientes, apoyo a trabajadores y una estrategia integral en salud mental.

Robledo Aburto enfatizó, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que el IMSS atraviesa un momento de expansión histórica en infraestructura, cobertura y fortalecimiento financiero, con el objetivo de garantizar servicios de salud sin comprometer su viabilidad a largo plazo.

En la sala de sesiones del Consejo Técnico del IMSS, resaltó que dicho crecimiento permite ampliar la capacidad instalada del IMSS sin afectar su sostenibilidad financiera, “bajo tres condiciones: sin incremento de cuotas, sin modificaciones al régimen de jubilaciones y sin limitar la atención a los derechohabientes.

En el encuentro Zoé Robledo, reconoció la participación del Sindicato en los procesos de transformación, que incluye iniciativas para mejorar condiciones contractuales, proyectos piloto como tiendas institucionales y la modernización de esquemas de atención médica.

En su oportunidad, secretario general del sindicato, Rafael Olivos, destacó áreas de oportunidad como la adecuada planeación y ejercicio del presupuesto, la dotación oportuna de insumos y medicamentos, y la actualización de sistemas operativos internos. Reconoció que una gestión más eficiente de los recursos permite mejorar la cobertura de personal y evitar deficiencias en la atención.

También resaltó avances recientes, como el incremento histórico en la contratación de médicos y la mejora en la gestión de créditos laborales, lo que demuestra que la colaboración entre ambas partes genera resultados positivos.

El secretario general del SNTSS reiteró el compromiso del Sindicato de trabajar de manera coordinada con las autoridades del IMSS, bajo principios de diálogo, respeto y comunicación constante, de esta manera se sumarán esfuerzos y se avanzará en una estrategia donde la idea sea ganar.

Robledo Aburto recordó además que el IMSS ha venido impulsando el aumento en la base de personas afiliadas mediante la incorporación de trabajadores independientes, del hogar, agrícolas y de plataformas digitales; el crecimiento de infraestructura hospitalaria, con una meta de más de 5,500 camas adicionales hacia 2030; y el fortalecimiento de la suficiencia financiera hacia el final del sexenio.

En la reunión planteó cuatro líneas de acción para alcanzar dichos objetivos: avanzar hacia la universalización de los servicios de salud, diversificar las fuentes de ingreso a través de instrumentos financieros, fortalecer la fiscalización y cobranza, y optimizar el gasto institucional bajo criterios de eficiencia y ética, particularmente en las representaciones del IMSS en los estados.

También destacó los avances en transparencia y control como la adquisición de víveres y servicios de laboratorio, así como la digitalización de procesos que permiten identificar áreas de mejora, particularmente en servicios como limpieza y atención al derechohabiente.

El coordinador de Relaciones Laborales del IMSS, Jorge García de León, presentó los principales avances de los Grupos de Trabajo Delegacionales, y la agenda de trabajo que contempla temas clave para la operación institucional y el bienestar de los trabajadores, como: atención al ausentismo no programado y análisis de incapacidades prolongadas, instalación y fortalecimiento de comités de limpieza e higiene, estrategias para la cobertura de vacantes y planeación de recursos humanos, digitalización y supervisión en la entrega de uniformes.

También el seguimiento a créditos de vivienda y automotrices, optimización de viáticos y recursos operativos, seguridad e higiene laboral, incluyendo riesgos psicosociales, programas de salud integral y mental para trabajadores, mejora continua en servicios de urgencias y Trato Digno, así como abasto y distribución de medicamentos e insumos.