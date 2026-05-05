ANUIES, TEPJF Y UABCS anuncian creación de observatorio sobre calidad democrática y construcción de ciudadanía

ANUIES Luis González, secretario general de la ANUIES anunció la creación del observatorio sobre calidad democrática y construcción de la ciudadanía, el cual, dijo, tiene como valor democrático fundamental el acto de escuchar como una práctica pública para comprender cómo la ciudadanía percibe las decisiones institucionales

En un esfuerzo por fortalecer el sistema democrático y la confianza en las instituciones, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) presentaron la iniciativa para la construcción del Observatorio sobre la Calidad Democrática y Construcción de Ciudadanía.

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia sostuvo que la creación de dicho observatorio cobra especial relevancia en el marco de las actuales reformas institucionales y cambios en el Poder Judicial Federal, y que la iniciativa busca que la sociedad y la academia acompañen estas transformaciones para asegurar que se traduzcan en beneficios directos para el país, fomentando una ciudadanía con pensamiento crítico y capacidad deliberativa.

En su intervención, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa dijo que la solidez democrática no depende solo de la pulcritud de los procesos, sino de la eficacia de las instituciones para que los derechos escritos se vuelvan realidades palpables, y que la perspectiva de derechos es la métrica de autenticidad de una democracia; no basta con contar votos: debemos evaluar el acceso a la salud, la libertad de expresión y la protección contra la violencia.

Añadió que una democracia de alta calidad es aquella en la que la ciudadanía ejerce su autonomía y los derechos sociales son exigibles ante tribunales independientes. “La justicia es el puente entre la voluntad popular y el límite del poder”, y este Observatorio, con su anclaje territorial y vocación pública, une el rigor académico con la experiencia operativa de las instituciones para generar una agenda que responda a las necesidades de las juventudes y de quienes se sienten al margen del sistema.

González Plascencia enfatizó que este ejercicio tiene como valor democrático fundamental el acto de escuchar, no como protocolo, sino como una práctica pública para comprender cómo la ciudadanía percibe las decisiones institucionales y cómo se construye su confianza.

“No basta con que las instituciones existan y funcionen conforme a la norma; es necesario que la ciudadanía las sienta cercanas y perciba su legitimidad”, subrayó.

Dicho observatorio, dijo, permitirá pasar de impresiones dispersas a diagnósticos sistemáticos y evidencias metodológicas.

Añadió que uno de los ejes centrales del proyecto es la inclusión de la juventud, quienes no sólo son el futuro, sino el presente de la democracia y ante “entornos digitales complejos y fenómenos de desinformación, el Observatorio busca que las juventudes participen activamente para evitar que las instituciones queden socialmente desconectadas”, apuntó.

Ante ello, las universidades desempeñarán un papel estratégico en ese Observatorio gracias a su presencia territorial, legitimidad social y capacidad metodológica para transformar percepciones en datos útiles para el Estado.

Por su parte, Dante Salgado González, rector de la UABCS, resaltó que se busca construir redes que garanticen el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la norma para fortalecer el Estado de derecho.

“Nuestra institución trabaja bajo dos ejes: la construcción de sociedades más justas y el cuidado del medio ambiente. Baja California Sur posee una profunda madurez política, y este Observatorio será una herramienta para que la sociedad mantenga la confianza en sus procesos democráticos, entendidos como el poder del pueblo”, indicó.

La magistrada Mónica Soto Fregoso resaltó que el referido observatorio funcionará como una lupa ciudadana y académica para evaluar cómo las instituciones responden a las demandas sociales.

Manifestó que el TEPJF y la ANUIES colaboran en estos ejercicios para escuchar críticas y propuestas de los jóvenes, quienes representan la generación de relevo. “Necesitamos que quienes nos suplan en los cargos públicos tengan una visión de democracia más amplia y una mayor ética y solidaridad social”.