Choca Ariadna Montiel con gobernadora de Chihuahua por agentes de la CIA

Ariadna Montiel arremete contra gobernadora de Chihuahua

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, protagonizó su primer “encontronazo”, para lo cual enderezó baterías contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien cuestionó las contradicciones del oficialismo encabezado por Claudia Sheinbaum en el caso de los agentes de la CIA y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos por presunto narcotráfico.

“Vámonos enterando de quién es quién…”, fustigó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en el marco de un evento en esa entidad en conmemoración de la batalla de Puebla. Campos se refirió al caso de los agentes de la CIA en México y a las acusaciones de EU contra Rubén Rocha Moya.

“Se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, expresó.

La respuesta vino de inmediato por parte de la recién electa dirigente nacional de Morena, quien arremetió contra la mandataria panista y le recordó que el fondo es la presunta violación de la soberanía al permitir la operación de agentes de la CIA en Chihuahua sin autorización.

“Usted debe ser juzgada”, sentenció la morenista.

La dirigente morenista acusó a la mandataria chihuahuense de mentir y le reviró que la investigación en su contra no es por desmantelar un narcolaboratorio en esa entidad, pues el gobierno de México ha destruido —según dijo— más de dos mil 500 narcolaboratorios en todo el país.

El fondo —agregó— es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México.

“Esa es traición a la patria”, acusó.

Luego de que el Senado dio vista a la FGR tras el plantón de la mandataria de Chihuahua, la dependencia a cargo de Ernestina Godoy citó a declarar a cerca de 50 personas involucradas en el operativo para destruir un “narcolaboratorio” en Chihuahua donde perdieron la vida dos agentes de la CIA.

El vocero de la dependencia, Ulises Lara, explicó que la dependencia avanza en la indagatoria, por lo que serán entrevistadas estas personas que participaron en el operativo en la Sierra del Pinal en Chihuahua.

Informó que se va a citar a declarar a 50 agentes de Chihuahua por presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en acciones encubiertas, esto luego de la muerte de dos agentes estadounidenses en la Sierra del Pinal el 19 de abril en el municipio de Morelos.