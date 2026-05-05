Elevan a arte Lo Hecho en México con exposición ‘Umbral’

CDMX — Lo Hecho en México, una marca impulsada por el gobierno federal, es elevada al arte con la exposición ‘Umbral’ que provocó en el Senado abrir por primera vez sus puertas al arte contemporáneo de alto nivel, incluso internacional de la mano del artista Federico Kampf.

A instancias del legislador morenista Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía en la Cámara alta, a terraza del Senado de la República se convirtió en escenario del arte contemporáneo con la inauguración de ‘Umbral’, exposición del artista internacional presentada en el marco de la “Semana de exposición cultural, expresión plástica y arte contemporáneo: una visión de lo hecho en México”.

Representantes del ámbito político, cultural y empresarial se reunieron un espacio legislativo durante la inauguración de la obra en la que se plasma “experiencia estética y conceptual centrada en la reflexión sobre los límites entre percepción, tecnología y condición humana”.

Para el artista, esta presentación marca un punto de consolidación en una trayectoria con alcance internacional, posicionándolo como una de las voces relevantes del arte contemporáneo mexicano.

El trazo de Kampf es reconocido por su capacidad de integrar discurso conceptual con una narrativa visual que trasciende fronteras, lo que refuerza su papel como representante cultural de México en el exterior.

la exposición representa un precedente en la apertura de sus espacios a manifestaciones culturales, integrando el arte como un componente del diálogo público y del pensamiento contemporáneo.

Con ‘Umbral’, el recinto legislativo se posiciona como una nueva plataforma de convergencia entre arte, política e identidad cultural, proyectando una visión de la producción artística mexicana hacia el ámbito global, de acuerdo con legisladores que acudieron a la exposición.

Federico Kampf extenderá su obra en México en los próximos dos años con la realización de murales en recintos históricos y espacios institucionales tanto en el país como en el extranjero, consolidando una presencia que combina valor artístico y simbólico.