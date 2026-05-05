“Quienes piensan que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota”; Sheinbaum

Batalla del 5 de Mayo — “A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”, subrayó la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, donde de manera sutúl envío un mensaje al gobierno estadounidense y contra Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid que homenajeó a Hernán Cortés.
La Jefa del Ejecutivo federal, presente en la Heróica Puebla, no titubeó al reiterar durante su mensaje con motivo de la Batalla del 5 de Mayo que “a nuestros vecinos, a Estados Unidos, les decimos (...), pero también a cualquier gobierno extranjero, la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional” y resaltó que “ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo gobernarnos, somos libres”, apuntó, en alusión a la invasión de Estados Unidos y que derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1846.
Luego de tomar protesta de bandera a los más de 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional, Sheinbaum hizo una critica a los conservadores por haber apoyado en su momento una invasión francesa y aseguró que México ha resistido ante estos intentos.
Sobre este punto, Sheinbaum arremetió contra políticos nacionales que han apoyado injerencias externas en el país y resaltó que “a esos que buscan la intervención extranjera en México; a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia; a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a ellos les decimos, con verdad y justicia, que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota”, advirtió.
La mandataria reconoció que “vivimos tiempos extraordinarios”, por lo que hizo un llamado a la honestidad, amor por el pueblo y la patria, así como a la independencia y libertad, a lo que refirió que “tengo presente siempre los momentos difíciles de nuestra historia. Tengo presente siempre a los grandiosos héroes y heroínas de la patria (…) Cada embate, cada herida ha fortalecido el espíritu de este pueblo, del pueblo de México decidido a ser siempre libre. Nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México”, indicó.
Por otra parte y al hacer referencia a la visita que realiza en México Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y quien hizo un homenaje en la Ciudad de México al conquistador Hernán Cortés, la mandataria, sin mencionar a la visitante dijo que “quienes buscan reivindicar Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota”, comentó.
La Crónica de Hoy 2026