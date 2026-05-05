“Quienes piensan que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota”; Sheinbaum

“A nuestros vecinos, a Estados Unidos, les decimos (...), pero también a cualquier gobierno extranjero, la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”, resaltó la Presidenta Claudia Sheinbaum (Especial)

Batalla del 5 de Mayo — “A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”, subrayó la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, donde de manera sutúl envío un mensaje al gobierno estadounidense y contra Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid que homenajeó a Hernán Cortés.

La Jefa del Ejecutivo federal, presente en la Heróica Puebla, no titubeó al reiterar durante su mensaje con motivo de la Batalla del 5 de Mayo que “a nuestros vecinos, a Estados Unidos, les decimos (...), pero también a cualquier gobierno extranjero, la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional” y resaltó que “ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo gobernarnos, somos libres”, apuntó, en alusión a la invasión de Estados Unidos y que derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1846.

Luego de tomar protesta de bandera a los más de 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional, Sheinbaum hizo una critica a los conservadores por haber apoyado en su momento una invasión francesa y aseguró que México ha resistido ante estos intentos.

Sobre este punto, Sheinbaum arremetió contra políticos nacionales que han apoyado injerencias externas en el país y resaltó que “a esos que buscan la intervención extranjera en México; a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia; a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a ellos les decimos, con verdad y justicia, que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota”, advirtió.

La mandataria reconoció que “vivimos tiempos extraordinarios”, por lo que hizo un llamado a la honestidad, amor por el pueblo y la patria, así como a la independencia y libertad, a lo que refirió que “tengo presente siempre los momentos difíciles de nuestra historia. Tengo presente siempre a los grandiosos héroes y heroínas de la patria (…) Cada embate, cada herida ha fortalecido el espíritu de este pueblo, del pueblo de México decidido a ser siempre libre. Nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México”, indicó.

Por otra parte y al hacer referencia a la visita que realiza en México Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y quien hizo un homenaje en la Ciudad de México al conquistador Hernán Cortés, la mandataria, sin mencionar a la visitante dijo que “quienes buscan reivindicar Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota”, comentó.

La Crónica de Hoy 2026