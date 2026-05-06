BTS se prepara para encuentro con Claudia Sheinbaum: esta será la hora exacta de la reunión

BTS prepara visita al Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheimbaum sostendrá un encuentro con el grupo de k-pop surcoreano BTS, con motivo de su visita a México en el que ofrecera una serie de conciertos que incluyen a la CDMX en el Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con la información difundida, uno de los momentos más esperados será el saludo desde el balcón de Palacio Nacional, un acto simbólico que conecta directamente con la historia política y cultural de México.

Este detalle ha detonado mucha euforia en redes sociales, donde miles de fans ya se organizan para seguir el evento en tiempo real y acudir a las inmediaciones del centro de la ciudad para saludar a la agrupación.

¿A qué hora BTS saluda desde el Palacio Nacional?

El saludo de BTS desde el balcón de Palacio Nacional está programado para este miércoles 6 de mayo de 2026, en punto de las 17:00 horas.

Aunque los detalles oficiales han sido manejados con cautela, se prevé que la agrupación salga al balcón del Palacio pasado el horario antes mencionado. Este tipo de actos suelen tener un componente protocolario, pero en este caso también adquieren un valor simbólico por la presencia del grupo.

¿Por qué Claudia Sheinbaum invito a BTS?

Desde hace años, el país se ha consolidado como uno de los mercados más fuertes para el K-pop en América Latina. El fandom mexicano, conocido por su intensidad y organización, ha sido clave para posicionar a la agrupación en tendencias globales.

Este encuentro con autoridades mexicanas también refleja cómo la cultura y el entretenimiento también puede convertirse en un puente diplomático. Además, de acuerdo con la Canaco CDMX, la presentación de BTS, cuyos conciertos —programados para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros— generarán una derrama económica estimada en $1,861 millones de pesos.