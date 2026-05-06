Caso Valeria Márquez: a un año de su asesinato… ¿en qué van las investigaciones y qué fue de Ricardo Ruiz, el “Doble R”?

Valeria Márquez La influencer fue asesinada en mayo de 2025 mientras se encontraba en su salón de belleza y todavía no se han realizado detenciones de personas vinculadas al crimen.

Este próximo miércoles 13 de mayo, se cumplirá un año de uno de los crímenes más infames del 2025 y que ocurrió durante una transmisión en vivo a través de redes sociales. La creadora de contenido mexicana, Valeria Márquez, fue asesinada mientras se encontraba en su propio salón de belleza en Zapopan, Jalisco con disparos de arma de fuego. El delito se investiga como feminicidio, pero hasta el momento no se han obtenido detenciones ni se han señalado responsables.

¿Cómo fue la muerte de Valeria Márquez?

El crimen por la muerte de la influencer mexicana causó conmoción e indignación a nivel nacional. La mujer de 23 años se encontraba en su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, realizando una transmisión en vivo a través de su canal de TikTok, como hacía habitualmente para hablar con sus fans y mostrar su trabajo.

Esa misma tarde, una persona en motocicleta llegó armada, ingresó al local y le disparó, momento que quedó captado en cámara durante la transmisión. A pesar de las asistencias médicas, Valeria Márquez falleció a causa de las heridas por el arma de fuego y el autor material escapó.

Minutos antes de los hechos, Valeria Márquez mencionó que una persona había acudido al local para “entregar un paquete”, situación que le había parecido sospechosa. Mencionó también que sentía que “iban por ella” y que estaba pensando en irse del local, pero finalmente se quedó mientras realizaba la transmisión en directo.

¿Quién es el “Doble R” y qué tiene que ver con el feminicidio de Valeria Márquez?

Ricardo Ruiz Velasco, mejor conocido como “El Doble R” es un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, líder del “Grupo Élite” y operador de confianza en su momento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, quien fue abatido el 22 de febrero de este 2026 durante un operativo de captura.

Originalmente, fue nombrado como el principal sospechoso de llevar a cabo el crimen, ya que, se le señalaba como pareja sentimental de Valeria Márquez. Ella había denunciado días previos que había recibido amenazas de un “ex-novio” aunque no confirmó que se tratara del ‘Doble R’.

También a Ruiz Velasco se le relaciona con el homicidio de Juan Luis Lagunas, mejor conocido en redes sociales como “El Pirata de Culiacán” luego de que el creador de contenido lanzara ofensas a “El Mencho”.

Sin embargo, en junio de 2025, la Fiscalía General del Estado de Jalisco señaló que no tienen ninguna evidencia de que el ‘Doble R’ haya participado de alguna manera en el feminicidio de Valeria Márquez y que, por lo tanto, el presunto miembro del CJNG no estaba en investigación por este delito específica. Por su parte, el gobernador del estado, Pablo Lemus, dijo que había tres líneas de investigación, pero no ofreció más detalles al respecto.

Mientras tanto, ‘El Doble R’ se mantiene como uno de los principales objetivos por parte de la justicia mexicana y de Estados Unidos debido a sus presuntos nexos con el crimen organizado.

¿Cuáles han sido los avances de la Fiscalía de Jalisco?

Ahora, casi 365 días después de este feminicidio, no se han realizado detenciones, señalado responsables o emitido órdenes de aprehensión.

En marzo de este 2026 el Fiscal General, Salvador González de los Santos, informó en ese entonces que habían logrado identificar las placas de la motocicleta con la que escapó el tirador, lo que representa un avance en las investigación.

También, recalcó que han entrevistado a al menos 30 personas, entre testigos y familiares para tratar de encontrar a los autores materiales e intelectuales del crimen. De igual forma, han accedido a las cámaras privadas y del C5 para recrear los hechos.