“Entreguen a Rocha Moya”, exigencia que detonó confronación sin cuartel en la Pemanente

Adán Augusto López, senador de Morena, junto con otrois legisladores del partido guinda durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Revancha guinda — La Comisión Permanente se convirtió en una arena donde Morena se enfrascó en una lucha sin dar ni pedir cuartel contra la oposición que atacó por varios flancos con varias demandas que buscaban noquear al partido guinda tomando como ariete la solicitud de extradición del gobernador –con licencia—de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y 9 implicados más entre ellos el senador, Enrique Inzunza.

“Entreguen a Rocha Moya”, fue la exigencia recurrente de la oposición

“¿Dónde está Rocha Moya? y desaparición de poderes en Sinaloa”, fueron las otras exigencias que resonaron una y otra vez en el pleno de la Permanente ante la furia de la bancada morenista.

Fue una sesión plagada de acusaciones, señalamientos, amenazas y hasta retos para trenzarse a golpes.

Morena a través del senador, Oscar Cantón Zetina amagó con llevar los expedientes y órdenes de aprehensión de panistas acusados por presunto narcotráfico, asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

“Nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana con los expedientes y órdenes de aprehensión de Ricardo Anaya y (Francisco García ) Cabeza de Vaca”, amagó el tabasqueño

El panista José Máximo García advirtió a los morenistas: “la pesadilla apenas empieza y Estados Unidos vendrá por todos los gobernadores y funcionarios vinculados con el narcotráfico… que el que la haga la pague”

Durante las tres horas que duró la sesión de la Permanente, la extradición de Rocha Moya y los otros 9 implicados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico dominó el escenario y aunque Morena buscó eclipsar el tono del debate al recurrir a Genaro García Luna, no lo logró.

“Entreguen a Rocha Moya y a los otros”, demandó la oposición en voz del panista, José Máximo García

Morena buscó involucrar al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus al acusar que el Cartel Jalisco Nueva Generación domina en esa entidad.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez salió en defensa del mandatario de su partido y acusó a Morena de tratar de evadir el tema de sus gobernadores involucrados con el narco.

“No es comparable el (Pablo) Lemus con Sinaloa y Rocha Moya o Sergio Carmona”, fustigó en alusión al empresario tamaulipeco identificado como el Rey del Huachicol que fue asesinado y sobre el que pesaban señalamientos de financiar varias campañas de Morena en el 2021 con dinero de ese ilícito.

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier arremetió contra la oposición y reviró que mientras acusan y señalan con mentiras, se les olvida mencionar los verdaderos casos de corrupción como el cartel inmobiliario ligado a su dirigencia que encabeza, Jorge Romero.

La oposición entreguista volverá a fracasar porque el apoyo que no tienen en las calles quieren buscarlo en el extranjero.

“Es un amargo día para México…les da vergüenza defender narco…”, les recetó

La sesión no estuvo exenta de algunas discusiones que subieron de tono como cuando el coordinador de PRI en San Lázaro, Rubén Moreira retó al morenista, Gerardo Fernández Noroña y lo calificó como porro por atacar a la oposición.

“¡Eres un porro, eres un porro!, ven..aquí te espero”, retó al morenista quien manoteaba desde su lugar.

Fue una sesión donde las descalificaciones y acusaciones volaron de un lado para el otro buscando impactar en el adversario y al final quedó la sensación de una segunda parte de esta crisis que desató el tema Sinaloa en la Comisión Permanente.

La Crónica de Hoy 2026