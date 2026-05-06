Segob dialoga con asociaciones religiosas para simplificar trámites y dar certeza jurídica

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación 2º diálogo con representantes de Asociaciones Religiosas para mejorar la atención

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre la realización del segundo diálogo entre el Gobierno de México y representantes de asociaciones religiosas, un encuentro enfocado en simplificar trámites, aclarar procedimientos y fortalecer la atención institucional.

A través de redes sociales, la funcionaria explicó que en la reunión participaron distintas dependencias federales con el objetivo de resolver dudas y generar respuestas más ágiles para este sector, que constantemente realiza procesos administrativos ante distintas oficinas públicas.

Entre las instituciones que formaron parte del encuentro estuvieron el Instituto Nacional de Migración (INM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Cultura y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

#Hoy tuvimos el 2º diálogo con representantes de Asociaciones Religiosas para mejorar la atención, simplificar procesos, aclarar procedimientos y dar respuestas más oportunas desde distintas instituciones del @GobiernoMX. Compartimos la visión de que la cooperación y la confianza… pic.twitter.com/VRnqsIcs38 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 6, 2026

Precisamente el INDAABIN reiteró su disposición de mantener trabajo coordinado con la Secretaría de Gobernación y las asociaciones religiosas para fortalecer la simplificación de trámites y dar mayor certeza jurídica en distintos procedimientos.

Durante el encuentro también participó Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social, quien destacó la importancia de mantener la cooperación entre autoridades y organizaciones sociales.

Las autoridades coincidieron en que estos espacios permiten detectar obstáculos en los procesos administrativos y facilitan la construcción de mecanismos más rápidos y accesibles para las asociaciones religiosas en distintas partes del país.

El diálogo forma parte de la estrategia del gobierno federal para mantener comunicación con distintos sectores sociales y reforzar la coordinación institucional en temas administrativos, legales y de atención pública.