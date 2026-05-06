Gertz Manero presenta cartas credenciales al rey Carlos III como embajador de México en Reino Unido

El embajador de México en Reino Unido, al entregar sus cartas credenciales al rey Carlos III (@sarahdiaryz )

Relación México-Reino Unido — Alejandro Gertz Manero entregó este miércoles sus cartas credenciales al rey Carlos III del Reino Unido, como embajador de México en esta nación.

La Embajada de México en el Reino Unido resaltó que este acto representa un paso clave para consolidar la representación diplomática de México y abre la puerta a fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones.

La representación diplomática de México en el Reino Unido subrayó que se reforzará la buena relación “dinámica y próspera” con el Reino Unido, al ser uno de sus socios estratégicos en Europa, lo que se ve reflejado entre ambos países que mantienen cooperación en áreas como comercio, inversión, energía, educación y cambio climático.

Con la entrega de cartas credenciales, Gertz Manero asume oficialmente sus funciones como representante de México ante el gobierno británico, lo que implica impulsar la agenda bilateral y fortalecer los vínculos políticos y económicos.

La Crónica de Hoy 2026