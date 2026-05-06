Profeco hace un llamado a la revisión de 691 motocicletas Kawasaki

Ninja ZX-6R Kawasaki

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un llamado a realizar la revisión de 691 motocicletas Ninja ZX-6R Kawasaki modelos ZX636J/ZX636K años 2024, 2025 y 2026 de Kawasaki Motores.

Esto debido a que en dicha unidades el apriete irregular de los pernos del cárter provoca una fuerza axial excesiva, dañando el buje del cigüeñal n.° 5 (#5 metal crankshaft bushing) debido a una holgura de aceite incorrecta. La falla requiere reparación para evitar fallas internas del motor.

Por ello, la empresa anunció que mediante los distribuidores autorizados Kawasaki se hará el reemplazo de las piezas sospechosas, sin costo para las personas afectadas. Agregó que en el caso de unidad nueva, el trabajo será reapretar los pernos de fijación del cárter; en unidad usada se revisará el metal del cojinete y si presenta problemas, se cambiará y volverá a apretarse.

De igual manera, la empresa notificará de la alerta vía telefónica y por correo electrónico a las y los propietarios de estas motocicletas. La vigencia de la campaña es por tiempo indefinido.

Quienes lo requieran pueden ponerse en contacto con Kawasaki a través de sus distribuidores autorizados, en el número telefónico 81 2598 9625, correo electrónico tservice.warranty@kawasakimotores.mx y el sitio web https://www.kawasaki.com.mx/es-la/.