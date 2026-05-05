Bill Ackman lanza nuevo fondo de inversión en NYSE

La semana pasada se anunció la salida a bolsa de Pershing Square USA (PSUS), el nuevo vehículo de inversión impulsado por Bill Ackman, que debutará en el New York Stock Exchange como parte de una de las colocaciones más relevantes del año en los mercados financieros.

Forma parte de una colocación combinada junto con Pershing Square Inc., la firma que agrupa el negocio del gestor y tendrá un fondo de lanzamiento con un precio estimado de 50 dólares por acción.

La operación podría alcanzar al menos 5 mil millones de dólares, incluyendo compromisos previos por 2.8 mil millones de dólares provenientes de una colocación privada, tras la aprobación de sus registros ante la SEC y con cierre previsto para el 30 de abril. Todo esto ha posicionado a la transacción como una de las más relevantes del sector en 2026.

Los inversionistas, además de su participación en PSUS, recibirán una acción de Pershing Square Inc. por cada cinco acciones adquiridas, lo que permite una doble exposición tanto al portafolio de inversión como al crecimiento del propio administrador.

La firma administra aproximadamente 30.7 mil millones de dólares en activos, con cerca del 96% de su capital en estructuras permanentes, lo que le permite operar con un enfoque de inversión de largo plazo y alta convicción.

PSUS ofrecerá acceso a un portafolio concentrado de entre 12 y 15 compañías de alta calidad, principalmente en Norteamérica, siguiendo una estrategia enfocada en negocios con flujos predecibles, ventajas competitivas claras y equipos directivos sólidos.

En el proceso de colocación participaron inversionistas institucionales y patrimoniales de distintos países, incluyendo perfiles empresariales de México. Entre ellos se encuentra Jack Landsmanas, presidente de Corporativo Kosmos, quien fue invitado a formar parte de la transacción como inversionista.

La participación de empresarios mexicanos en este tipo de vehículos refleja una mayor integración con los mercados globales y el interés por estrategias que combinan disciplina financiera, horizonte de largo plazo y gestión activa de valor.

La colocación marca un nuevo capítulo para la firma de Ackman y refuerza la tendencia de participación de capital privado y empresarial en instrumentos públicos de alta sofisticación.