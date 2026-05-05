Participación de Cemex destaca durante el primer Congreso Canacem

Cemex, congreso Canacem

Cemex es uno de los principales impulsores del primer Congreso de la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM). Instaló un espacio de exhibición en el que mostró sus innovaciones y recibió múltiples reconocimientos en iniciativas de seguridad y salud.

Los directivos entablaron diálogos al más alto nivel, por ejemplo, Sergio Menéndez, Presidente de Cemex México, participó en el panel “El futuro de la industria”, en el que abordó los principales retos y oportunidades de la industria para avanzar hacia un modelo más sostenible.

Durante su participación resaltó la necesidad de contar con certidumbre regulatoria, reglas claras y mecanismos que impulsen inversiones de largo plazo.

“En Cemex creemos en el valor de colaborar, compartir experiencias y seguir impulsando iniciativas que generen un impacto positivo en la seguridad, la sostenibilidad y el desarrollo del país”, afirmó.

Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, formó parte del panel “Cabildeo inteligente: Cómo mover la aguja” en la cual destacó la importancia de construir relaciones de confianza y presentar propuestas claras que faciliten la toma de decisiones en entornos complejos.

William Castillo, Director de Seguridad Industrial y Bienestar de Cemex México, intervino en el panel “Mejores prácticas en seguridad y salud”, en el que compartió las iniciativas que la compañía impulsa para fortalecer la seguridad y el bienestar.

La compañía recibió el premio a la mejor iniciativa de seguridad vial por Estrategia Misión Cero. Este reconocimiento destaca su enfoque en la protección de las personas y la promoción de una cultura de prevención.

Además recibió ocho premios a iniciativas innovadoras en materia de seguridad, entre ellas: Todos somos líderes 2.0, El arte de caminar, Congruencia en seguridad, Monitor de conocimiento operativo, Agenda de líderes, Drive-AI, Vive Bien y Estrategia Misión Cero.

Con esta participación Cemex no solo fortalece su posicionamiento dentro de la industria, sino que continua consolidándose como una pieza estratégica en el desarrollo y la modernización de México.