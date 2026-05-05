México como estándar mundial de aviación

CIIASA se consolida como referente internacional en aviación civil

La capacitación técnica realizada por el Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (CIIASA), a través de los cursos de primer nivel se ha consolidado como un referente internacional al contribuir con la seguridad operacional de la aviación civil.

CIIASA cuenta con más de 10 años de experiencia formando capacitación a más de 9,00 sobrecargos, obteniendo el reconocimiento como Centro de Excelencia en Instrucción Nivel Platino del Programa Trainair Plus, por la OACI.

Sumado a esto, CIIASA ofrece cursos talleres y diplomados, cuya preparación técnica y profesional de última generación hacen posible una aviación más segura. Sus capacitaciones abarcan temas como: Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), Gestión de Recursos de la Tripulación (CRM) para pilotos y sobrecargos, operación en climas fríos para pilotos, RVSM, manejo de mercancías peligrosas, manejo de artefactos y sustancias relacionadas con actos ilícitos, detección de explosivos en equipaje, aeromedicina, así como formación de instructores, técnicas didácticas, liderazgo y servicio al cliente, entre otros.

Su validación ante la SEP, así como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le otorgó el registro de Agente Capacitador Externo de Trabajadores y, cuenta con el reconocimiento de los cursos AVSEC-FAL ASTC de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y como Entidad de Certificación y Evaluación (CONOCER).

Además, CIIASA forma parte de aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quienes impulsan la especialización y competencia técnica del personal aeroportuario y aeronáutico.