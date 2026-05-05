CIMA establece alianza con EthicsGlobal para fortalecer sus canales de denuncia

CIMA, un grupo empresarial de origen familiar con operaciones en distintos puntos de México y presencia en la industria alimentaria, incorporará los servicios de EthicsGlobal para administrar sus canales de denuncia. Este sistema está diseñado para recibir, procesar y dar seguimiento a reportes de manera confidencial y sin intermediación interna.

Según la compañía, los canales estarán disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, e incluirán opciones como línea telefónica, aplicación móvil y plataforma web. El objetivo es facilitar que colaboradores, proveedores u otros actores puedan reportar posibles irregularidades en cualquier momento.

La empresa señaló que la decisión de externalizar la gestión de denuncias responde a la intención de garantizar mayor imparcialidad en los procesos, alejándose de esquemas tradicionales en los que los reportes se resolvían exclusivamente dentro de la organización.

Teddy Martínez, director general de CIMA, indicó que la implementación de estos sistemas busca fortalecer la confianza interna y promover una cultura organizacional basada en la integridad. Según explicó, contar con mecanismos permanentes de escucha contribuye tanto a la protección de los colaboradores como al desarrollo sostenible de la empresa.

CIMA se suma a la adopción de prácticas corporativas orientadas a la transparencia y al cumplimiento normativo, mediante el uso de herramientas tecnológicas y la colaboración con entidades especializadas.