Inversiones inmediatas nueva estrategia que busca atraer el capital a México

Inversión en México

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrad, anuncio nuevas estrategias para atraer el capital y acelerar la inversión, estableciendo un plazo de 30 días para aprobar proyectos y 90 días para resolver trámites.

Las medidas formarán parte de consultas entre el sector privado, el gobierno federal y los estados que buscan facilitar la inversión mediante la implementación de decretos.

Al respecto, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña, señaló que el primer decreto establece que los proyectos de inversión serán autorizados en un plazo menor a 30 días y los trámites federales deberán resolverse en un máximo de 90 días o serán aprobados automáticamente, “Las inversiones podrán ejecutarse de manera inmediata”, afirmó.

El segundo decreto presentado establece una plataforma digital -Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM)- que concentrará 130 trámites de comercio exterior y agilizará los trámites reduciendo hasta en un 60% los tiempos para obtener permisos tanto para empresas nacionales como extranjeras.

“Plan México” fue una propuesta ante la alza de aranceles impuesta por el el presidente estadounidense Donald Trump, y busca fortalecer la industria nacional y la inversión de cadenas de suministro global. Dicha estrategia anexa estos dos decretos para el fomento a la inversión en México.