Reconocimiento del AIFA ayuda afortalecer la infraestructura estratégica del país: AMACARGA

Se reconocen las capacidades del AIFA como punto logístico estratégico para la carga en el país

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) reconoció los avances establecidos entre autoridades mexicanas y estadounidenses en meteria de transporte aéreo, en los que se alcanzaron acuerdos relevantes que impulsan el posicionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como un nodo clave para la carga aérea internacional.

AMACARGA destacó que el reconocimiento del AIFA como parte integral del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México representa un paso estratégico para incrementar la competitividad logística nacional y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del transporte aéreo de carga.

De igual forma, consideró relevante que se continúe avanzando en la inclusión del AIFA dentro del Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015, así como en el establecimiento de mecanismos que garanticen condiciones equitativas, transparentes y eficientes para el acceso a la infraestructura aeroportuaria, tanto del Aeropuerto Internacional Benito Juárez como del AIFA.

Eva María Muñoz, Presidenta de AMACARGA, quien ha participado activamente en mesas de trabajo intersecretariales relacionadas con temas operativos, logísticos y de facilitación del comercio, señaló que:

“La consolidación del AIFA como plataforma logística aérea representa una oportunidad histórica para fortalecer la infraestructura estratégica del país y posicionar a México como un hub regional de carga aérea. Desde AMACARGA reiteramos nuestra disposición para seguir colaborando con las autoridades y aportar la experiencia técnica del sector en beneficio de la competitividad nacional.”