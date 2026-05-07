¿Suspenderán clases por el Mundial 2026? Esto es lo que realmente analiza la SEP para millones de estudiantes en México

El Mundial 2026 todavía no arranca y ya comenzó a provocar movimientos en el calendario escolar mexicano. La Secretaría de Educación Pública (SEP) analiza posibles ajustes para evitar caos vial, ausentismo y problemas logísticos durante los partidos que se jugarán en México.

En las últimas horas crecieron los rumores sobre una supuesta suspensión masiva de clases, especialmente en ciudades sede como CDMX, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, lo que realmente se encuentra sobre la mesa no es una cancelación total del ciclo escolar, sino una serie de medidas flexibles para mantener las actividades académicas sin que el torneo convierta las calles en algo imposible de cruzar.

La discusión se intensificó luego de la reunión nacional de autoridades educativas celebrada este 7 de mayo, donde la SEP revisó distintos escenarios para el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Entre ellos destacan modificaciones de horario, clases híbridas e incluso la posibilidad de adelantar algunas actividades escolares.

¿Habrá suspensión de clases durante los partidos de México?

Por ahora, la SEP no ha confirmado una suspensión generalizada de clases en todo el país. Lo que sí reconoció es que existen propuestas para implementar esquemas especiales durante los partidos de la Selección Mexicana y en días donde la movilidad urbana pueda complicarse demasiado.

Entre las opciones que se analizan aparecen:

Horarios escalonados

Clases en línea

Jornadas híbridas

Flexibilidad en entradas y salidas

Actividades pedagógicas relacionadas con el Mundial

Incluso se contempla que algunas escuelas transmitan partidos de la Selección Mexicana dentro de actividades escolares, utilizando el evento como herramienta educativa para materias como geografía, historia, cultura y civismo.

Los estados que podrían tener cambios importantes

Las entidades con mayores probabilidades de aplicar modificaciones son justamente las sedes oficiales del torneo:

Ciudad de México

La capital será una de las zonas con mayor movimiento turístico y vehicular. Autoridades locales ya propusieron suspender clases durante algunos encuentros de México para reducir el tráfico y facilitar la movilidad.

Nuevo León

En Monterrey todavía no existe una decisión definitiva. Aunque autoridades educativas señalaron meses atrás que no contemplaban suspensiones, el debate continúa debido al impacto urbano que tendrá el Mundial.

Jalisco

Jalisco analiza alternativas digitales para cerrar el ciclo escolar sin afectar a estudiantes y docentes, especialmente por las altas temperaturas y la llegada masiva de visitantes internacionales.

El calor también está empujando cambios en las escuelas

El Mundial no es el único factor de esta historia. Las intensas olas de calor registradas en varios estados también provocaron presión sobre la SEP para modificar el calendario escolar.

En muchas escuelas del país las aulas parecen hornos durante junio y julio, por lo que autoridades estatales solicitaron adelantar el fin de cursos o implementar clases a distancia en los días más extremos.

La SEP busca equilibrar tres factores gigantescos:

El cumplimiento de los días oficiales de clase

La seguridad y salud de estudiantes y maestros

El impacto logístico del Mundial 2026

Y aunque todavía no existe una resolución final, todo apunta a que el ciclo escolar 2025-2026 tendrá ajustes inéditos en algunas regiones del país.

¿Cuándo anunciará la SEP los cambios oficiales?

Las autoridades educativas dejaron claro que cualquier modificación deberá publicarse oficialmente para tener validez nacional. Además, cada estado tendría cierto margen para adaptar medidas según sus necesidades locales.

Por ello, padres de familia, docentes y estudiantes deberán mantenerse atentos a: