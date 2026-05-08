Ayuso cancela parte de su gira en México tras acusar boicot del gobierno de Sheinbaum

Isabel Díaz Ayuso La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suspendió el cierre de su visita a México luego de acusar al gobierno de Claudia Sheinbaum de presionar a organizadores de los Premios Platino. (José Méndez/EFE)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, canceló la última parte de su visita oficial a México luego de denunciar un supuesto boicot por parte del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

A través de un comunicado, el gobierno madrileño aseguró que autoridades mexicanas habrían advertido a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano sobre posibles consecuencias si Ayuso acudía al evento.

Según la versión difundida por la Comunidad de Madrid, la amenaza consistía en cerrar el complejo donde se realizaría la ceremonia en caso de que la dirigente española asistiera a la gala o ingresara al recinto.

Ayuso adelanta su regreso a España

El equipo de Ayuso calificó el hecho como “sin precedentes” y confirmó que la mandataria decidió adelantar su regreso a España para evitar afectar a empresarios, organizadores y participantes del encuentro cinematográfico.

Durante los últimos días, la visita de la presidenta madrileña estuvo marcada por varios cruces de declaraciones con Sheinbaum y figuras cercanas al partido Morena.

Uno de los episodios que elevó la tensión ocurrió en Aguascalientes, donde una concejal vinculada a Morena interrumpió un acto oficial en el Cabildo local para lanzar críticas contra Ayuso, quien acudía a recibir un reconocimiento.

Además, la polémica también creció después de que la política española participara en un homenaje relacionado con la figura de Hernán Cortés en Ciudad de México.

Ahí, Ayuso afirmó que España no debe renegar de su historia ni de lo ocurrido durante la conquista, declaraciones que fueron cuestionadas por Sheinbaum, quien acusó a la dirigente madrileña de reivindicar “atrocidades” ligadas al personaje histórico.

Comunidad de Madrid acusa vigilancia sobre reuniones

La Comunidad de Madrid también acusó al gobierno mexicano de solicitar información sobre las personas que sostendrían reuniones con Ayuso durante el resto de su agenda en el país.

En el mismo comunicado, el equipo de la presidenta madrileña defendió que el viaje sí contemplaba actividades oficiales y encuentros con representantes del cine iberoamericano, luego de críticas lanzadas desde sectores políticos españoles sobre una supuesta falta de agenda.

Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha informado públicamente sobre las acusaciones hechas por la administración madrileña respecto a los Premios Platino.