Buena relación entre México y EU suma 2.3 billones de dólares al PIB estadounidense, resalta presidenta Sheinbaum

Claudia Sheinbaum La presidenta de México durante la conferencia matutina de este viernes 8 de mayo de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la relación entre México y Estados Unidos se fortalece gracias a los 38 millones de mexicanos que viven en territorio estadounidense, quienes —aseguró— impulsan la economía de ambas naciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que, de acuerdo con el Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC), los mexicanos y sus descendientes generan alrededor de 2.3 billones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos. Además, envió un mensaje de reconocimiento a la comunidad migrante, a la que calificó como “honesta y trabajadora”.

Por su parte, Ana Valdez explicó que el 90% de los 38 millones de descendientes de mexicanos en Estados Unidos cuenta con ciudadanía o estatus legal. También señaló que esta comunidad representa cerca del 15 por ciento del crecimiento total del PIB estadounidense y genera alrededor de 1.5 billones de dólares en consumo.

El informe del LDC destaca que la población de origen mexicano es clave para economías estatales como las de California, Texas y Nuevo México, donde aportan una parte significativa del crecimiento económico. Además, los mexicanos lideran entre las comunidades inmigrantes en creación de negocios, con alrededor de 1.2 millones de emprendedores en Estados Unidos.