FGR toma muestras de ADN a familiares de desaparecidos por el caso Rancho Izaguirre

Un elemento de la FGR explica a un familiar de personas desaparecidas sobre la toma de muestras de ADN para cotejarlas con prendas encontradas (EFE)

Desaparecidos — En busca de cotejar los hallazgos de prendas encontradas en marzo del 2025 en el Rancho Izaguirre, predio localizado en Jalisco e investigado por las autoridades por su relación con una red de reclutamiento para el crimen organizado, familiares de personas desaparecidas acudieron en días pasados a la ciudad de Guadalajara, a la toma de muestras de ADN, en una convocatoria de la Fiscalía General de la República que sigue pendiente de este caso.

Las investigaciones de la institución se centran en las prendas localizadas por el colectivo Guerreros Buscadores de Jaliscoen marzo del año pasado, en este sitio utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como campo de entrenamiento y exterminio.

Esta es la segunda ocasión en la que la Fiscalía General de la República realiza jornadas de toma de muestras de ADN en Jalisco, estado que hasta marzo de este año contabilizaba 16,079 casos de personas desaparecidas, según el registro estatal de Personas Desaparecidas y no Localizadas, mientras que en el país la crisis supera los 130,000 casos.

Personal de la FGR durante la toma de muestra de ADN a familiares de desaparecidos en Jalisco (EFE)

En conjunto con universidades y la Asociación de Investigadores Forenses por la Justicia de Jalisco, coordinados por la FGR, reúnen las muestras para facilitar la confrontación de ADN y la identificación de personas.

Alejandra González, madre de Francisco Javier Anguiano, señaló que entre las 1,800 prendas y objetos personales encontradas en el Rancho Izaguirre pudo reconocer una playera negra desteñida que perteneció a su hijo, desaparecido desde 2023.

“Pregunté a alguien de la FGR y me dice que todas esas prendas y todo lo que encontraron ya no está aquí, que ya lo llevaron a (Ciudad de) México y que como es parte de una carpeta de investigación ya no tenemos acceso a ellas”, apuntó.

González, originaria de Guanajuato, pide a las autoridades federales que confronten su ADN con el de su hijo y le permitan entrar al predio encontrado hace un año y, en el que considera, no se ha escarbado ni investigado lo suficiente.

“(Al enterrarlos) aparte de la bolsa les ponen cal encima y (los sepultan) hasta tres metros abajo (de la tierra). Lo digo porque estoy en un colectivo donde hemos encontrado (fosas) y eso es lo que están haciendo. Yo no creo que hayan escarbado tres metros en ese lugar (el Rancho Izaguirre), hace falta buscar”, afirmó.

En la misma línea se expresó Cecilia Aguirre, otra madre buscadora quien aseguró que uno de los pantalones encontrados en el Rancho Izaguirre es de su hijo Oscar Miguel Ángel Flores, desaparecido en 2020.

Su certeza prevalece aunque las autoridades no le han permitido la identificación directa de la prenda de vestir.

“En ese momento yo quería venir pero no pudimos, no nos dejaban y ahora nos apoyaron a traernos a hacernos (la prueba) del ADN. Venimos con la esperanza de que si no en vida lo encuentro, por lo menos quiero sus restos. Este dolor de madre es tan fuerte que no nos deja vivir”, dijo.

Varios de los familiares de desaparecidos acusaron que aunque en sus estados han realizado procedimientos similares, el banco de datos se queda en manos de las autoridades locales y no se coteja con los de otras entidades para facilitar la localización de sus parientes no localizados. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026