Cambios de clima bruscos en México: 21 estados entran en alerta por lluvias, granizo y tormentas eléctricas este 8 de mayo de 2026

El mes de mayo se ha vuelto loco: mientras algunas regiones siguen con temperaturas extremas, otras ya deben prevenirse por las fuertes lluvias.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico nacional, este viernes 8 de mayo al menos 21 estados del país enfrentarán condiciones severas por la combinación de canales de baja presión, ingreso de humedad y la presencia de sistemas frontales que están agitando la atmósfera como si fuera una licuadora gigante.

El resultado será una mezcla explosiva de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en distintas regiones de México.

¿Qué estados tendrán lluvias y tormentas este 8 de mayo?

Las autoridades meteorológicas señalaron que las afectaciones podrían sentirse principalmente en estados del norte, noreste, centro y sureste del país.

Entre las entidades bajo alerta destacan:

Nuevo León

Coahuila

Tamaulipas

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Estado de México

Ciudad de México

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Guerrero

Michoacán

Jalisco

San Luis Potosí

Querétaro

Guanajuato

Zacatecas

Durango

Chihuahua

En varias de estas zonas también existe riesgo de encharcamientos, reducción de visibilidad y aumento en niveles de ríos y arroyos.

El calor seguirá pegando aunque lleguen las lluvias

Aunque las tormentas comenzarán a refrescar algunas regiones, el calor todavía no se irá. En varios estados se esperan temperaturas superiores a los 40 grados, especialmente en el occidente, norte y sureste del país.

La onda de calor mantiene bajo presión a entidades como Sonora, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y partes de la Península de Yucatán, donde el ambiente continuará sofocante durante gran parte del día.

En la Ciudad de México y el Estado de México también se prevén tardes bochornosas seguidas de lluvias eléctricas. El cielo podría pasar del azul intenso al gris tormentoso en cuestión de minutos, como si el clima estuviera cambiando de humor cada media hora.

Nuevo León, uno de los estados más golpeados

Uno de los focos rojos será Nuevo León, donde el frente frío número 49 provocará lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Las autoridades advirtieron que municipios del norte y área metropolitana podrían registrar tormentas intensas durante la tarde y noche, además de fuertes ráfagas de viento que podrían tirar ramas, anuncios o provocar afectaciones viales.

Recomendaciones para sobrevivir este viernes

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil recomienda:

Evitar refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas

No cruzar calles inundadas

Mantenerse pendiente de avisos oficiales

Llevar paraguas o impermeable si vas a salir

Desconectar aparatos electrónicos durante tormentas fuertes

Mantenerse hidratado pese a las lluvias, ya que el calor continuará

¿Seguirán las lluvias durante el fin de semana?

Los modelos meteorológicos apuntan a que las lluvias continuarán durante el sábado y domingo en buena parte del territorio nacional, especialmente en regiones montañosas y del centro del país.

Incluso, algunas zonas podrían registrar tormentas más intensas conforme avance el fin de semana debido al choque entre aire cálido y sistemas frontales.