Las recientes lluvias en Hidalgo benefician a los cultivos

Cosecha

José Ignacio Anaya, vicepresidente de la Unidad de Riego del canal Endhó- Xochitlán que se encuentra en Hidalgo y que está pasando por una crisis ambiental a causa de la contaminación crónica con aguas residuales, ha dado a conocer que las recientes lluvias que llegaron al estado han beneficiado los cultivos de dicha región.

Esto favorece el crecimiento principalmente de plantíos de maíz, alfalfa y habas gracias a que el agua representa para los campesinos una forma eficaz de ahorrase las jornadas de riego que cada mes necesitan para el cuidado de sus cultivos.

Otra de las cosechas que se ha visto afortunada son las calabazas y cómo muestra de ello ya las han comenzado a cortar tanto para el consumo propio como para su venta en los tianguis y mercados del Valle del Mezquital. Ignacio Anaya explicó que la papa es una verdura que se cosecha a lo largo de todo el año porque crece muy rápido y en gran cantidad. Además se sabe adaptar a diferentes suelos y climas.

La temporada de lluvia también puede llegar, por infortunio, acompañadas de eventos que ocasionen consecuencias negativas. El granizo es uno de esos fenómenos, y si cae cuando la planta del maíz no ha terminado de crecer, suele ser la razón por la que se muere.

En la lista de desventajas de la temporada de lluvias que afectan a la agricultura, de igual manera se encuentran los vientos fuertes que pueden tumbar las plantas o los techos que comúnmente son de lámina.

Los encharcamientos en las líneas de cultivo es otro asunto que los campesinos deben de tener en cuenta, debido a que cuando llueve muy fuerte es normal que la tierra se convierta en lodo, dificultando así la recolección de las frutas y verduras ya que complica la pisada en el terreno inestable.