Calendario oficial SEP: Sheinbaum pone freno a las vacaciones anticipadas por el Mundial 2026 y dice que “es una propuesta”

Calendario SEP Después de que la SEP anunciara la modificación al calendario escolar 2025-2026, la presidenta Claudia Sheinbaum objetó en la conferencia matutina de este viernes que el adelanto de las vacaciones aún no está definido.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en la conferencia matutina de este viernes que la modificación al calendario escolar 2025-2026 confirmado ayer jueves 7 de mayo por la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún “está por definirse”, por lo que las vacaciones anticipadas no son oficiales.

El adelanto del fin del ciclo escolar surge por las altas temperaturas en el país y al comienzo del Mundial de Futbol 2026 que se inaugurará en México el 11 de junio de este año, sin embargo, la mandataria declaró que se trata sólo de “una propuesta” que aún está a espera de ser definitiva.

¿La modificación en el calendario de la SEP es oficial?

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, confirmó que el calendario escolar 2025-2026 tendría una modificación en la que el periodo vacacional se anticiparía, alcanzando casi tres meses de descanso para los y las estudiantes del nivel básico de educación.

Sin embargo, la mandataria de México comunicó este viernes 8 de mayo, a través de su conferencia matutina en Palacio Nacional que la modificación es “una propuesta” que aún no es definitiva.

“La propuesta viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario, se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de educación de las distintas entidades, y también a solicitud de maestros, en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el Mundial”, compartió Sheinbaum.

A pesar de que en la página oficial de la SEP, el cambio en la fecha del fin del ciclo escolar este 2026 está confirmado por una ventana emergente, la presidenta afirmó que “no hay todavía un calendario definido”, destacando la importancia de que las infancias en México no pierdan clases.

Sheinbaum destacó que el Mundial 2026 es un gran momento para el país, principalmente porque el público mexicano conforma una amplia afición al futbol, y por ello se realizó la propuesta de que las vacaciones se adelantaran en el calendario escolar 2025-2026.

No obstante, declaró que deben “considerarse los días de clases de las niñas y los niños”, por lo que la propuesta aún está a la espera de que sea definitiva.

¿Cuándo iniciarán las vacaciones en la SEP de aprobarse la modificación del calendario?

Según el comunicado emitido por la Secretaría de Educación Pública, el ajuste al fin del ciclo escolar de este 2026 fue aprobado por unanimidad durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), encabezada por Mario Delgado Carrillo y representantes educativos de las 32 entidades del país.

Ahora, con la nueva información compartida por la mandataria del país este viernes, las vacaciones anticipadas para los y las estudiantes del nivel básico vuelven a quedar en incertidumbre.

De aprobarse la modificación al calendario, los principales cambios serán: