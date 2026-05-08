Sismo en México HOY 8 de mayo de 2026: así se sintió la actividad sísmica esta madrugada

Sismo HOY en México: dónde tembló y qué reportó el Sismológico

México amaneció nuevamente con actividad sísmica este viernes 8 de mayo de 2026. De acuerdo con reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El temblor registrado durante la madrugada alcanzó una magnitud de 4.1, con epicentro cercano a Pinotepa Nacional, Oaxaca, región que durante los últimos días ha permanecido bajo constante vigilancia debido a la frecuencia de movimientos telúricos.

Aunque el sismo fue perceptible en algunas zonas del sur del país, no alcanzó la intensidad suficiente para activar la alerta sísmica en la Ciudad de México.

¿A qué hora fue el sismo de HOY?

El reporte preliminar del SSN indicó que el movimiento ocurrió alrededor de la 1:25 de la madrugada, mientras que otros registros sísmicos reportaron actividad durante las primeras horas de este viernes.

La sacudida tomó por sorpresa a algunas personas que ya dormían, especialmente en zonas de Oaxaca donde los temblores recientes han mantenido a la población en estado de alerta permanente.

En redes sociales, usuarios compartieron mensajes sobre la ligera percepción del movimiento.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en CDMX?

La activación de la alerta sísmica depende de distintos factores, principalmente la magnitud del sismo, la profundidad y la cercanía del epicentro respecto a las ciudades donde opera el sistema de aviso.

En este caso, el movimiento telúrico no superó los parámetros necesarios para activar los altavoces del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

Especialistas recuerdan que no todos los temblores generan alerta, especialmente aquellos de intensidad moderada o con características que no representan riesgo significativo para zonas urbanas densamente pobladas.

Protección Civil pide mantener la calma ante sismos

Autoridades y expertos recomiendan no caer en rumores ni cadenas falsas después de cada movimiento telúrico. La recomendación principal sigue siendo mantenerse informados mediante canales oficiales como el SSN y Protección Civil.

Además, tras los recientes simulacros nacionales realizados en México, las autoridades han insistido en reforzar la cultura de prevención, especialmente en entidades con alta actividad sísmica.

Tener lista una mochila de emergencia, ubicar rutas de evacuación y conocer zonas seguras puede marcar una enorme diferencia.