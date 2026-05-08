Exige PRI renuncia de Mario Delgado; MC pide pagar a cuidadores de niños

Alejandro Moreno (Daniel Augusto)

El PRI en el Senado, exigió la renuncia inmediata del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, luego de la polémica generada por la propuesta de ampliar hasta tres meses las vacaciones escolares ante las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol de 2026.

A través de un posicionamiento público, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños acusó al funcionario federal de actuar con improvisación y de provocar un desgaste político al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este viernes tuvo que salir a aclarar que la reducción del calendario escolar “solo era una propuesta” y que todavía no existe una decisión definitiva.

Añorve sostuvo que México enfrenta actualmente uno de los mayores rezagos educativos de las últimas décadas, derivados principalmente de las afectaciones que dejó la pandemia de COVID-19, por lo que consideró “inaceptable” que la SEP planteara ampliar el periodo vacacional.

“Millones de niños y jóvenes todavía tienen serias dificultades en lectura, matemáticas y comprensión básica luego de la pandemia por COVID. Y aun así, la SEP de Mario Delgado se atrevió a plantear tres meses de vacaciones, según por el calor y el Mundial. ¡Increíble!”, expresó.

El senador del PRI afirmó que la controversia fue tan grande que obligó a la propia presidenta Sheinbaum a corregir públicamente a su secretario de Educación.

“El problema que generó fue tan grave, que hoy la propia presidenta tuvo que salir públicamente a frenarlo y corregir a su propio secretario”, señaló.

En su mensaje, el legislador también acusó a Mario Delgado de ser un funcionario “incapaz, corrupto e insensible” y criticó que posteriormente se intentara justificar la propuesta argumentando que había surgido de planteamientos de maestros y autoridades estatales.

“Cuando un funcionario le genera más crisis, improvisación y desgaste al gobierno que soluciones, ya no es un activo: es un problema”, sostuvo.

A su vez, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, solicita de manera formal que el gobierno entregue una compensación económica a las personas cuidadoras que se harán cargo de millones de niñas y niños a partir del fin de clases.

“El trabajo de cuidados se debe remunerar”, demandó el presidente nacional de MC, Jorge Alvarez Maynez