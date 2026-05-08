Confía Monreal en lograr acuerdo para periodo extraordinario

CDMX — El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confió en que pueda lograr acuerdos con las diferentes bancadas para ir a un periodo extraordinario y discutir y eventualmente aprobar diversas reformas, entre ellas la del Poder Judicial e Inteligencia Artificial.

Luego de encabezar este viernes diversas actividades con jóvenes mexicanos, el líder parlamentario aseguró que el Congreso de la Unión aún está en tiempo para debatir esas reformas, principalmente la de la reforma al PJF, con el fin de modificar la Constitución y fijar para 2028 la segunda parte de la elección de jueces y magistrados.

“Hasta ahora no. Estamos, todavía es un asunto que voy a revisar en la Cámara con los coordinadores, pero hasta ahora estamos viendo la posibilidad de hacerlo entre el 20 y el 30 de mayo, pero no se ha definido. Yo creo que, en la semana, mañana me reúno con algunos de ellos y el lunes o martes tomaré definición.

Ricardo Monreal también se refirió a la reunión que sostuvieron el pasado jueves legisladores de Morena con la Presidenta de México.

“Fue una reunión amigable, una reunión de intercambio de ideas y de valoración y balance de lo que el Poder Legislativo ha venido haciendo desde septiembre del 2024. Se revisaron en este balance las principales reformas, que son 24 en materia constitucional y cerca de 70 en distintas leyes reglamentarias. Más de 90 productos legislativos que se llevaron a cabo desde septiembre del 2024”, puntualizó.

El líder parlamentario añadió que todos los legisladores irán al territorio para explicar a la gente los momentos por los que está pasando México.