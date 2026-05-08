Coparmex rechaza reducir el ciclo escolar; advierte aumento en el rezago educativo en México

Reducción del calendario escolar La Coparmex cuestionó la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar por las altas temperaturas y el Mundial de Futbol 2026. (Mario Jasso/Cuartoscuro)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresó su rechazo a la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para reducir el ciclo escolar 2025-2026 y advirtió que una decisión de ese tipo podría agravar el rezago educativo que arrastra el país desde la pandemia.

A través de un posicionamiento, el organismo empresarial señaló que adelantar el cierre de clases por las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es una medida adecuada y consideró que la educación requiere planeación, certeza y soluciones de largo plazo.

La organización reconoció que es importante proteger la salud de estudiantes ante las olas de calor que afectan a distintas regiones del país, pero insistió en que no todas las entidades enfrentan las mismas condiciones climáticas.

Por ello, propuso aplicar medidas diferenciadas dependiendo de cada región, municipio o zona escolar, en lugar de terminar el ciclo de forma anticipada en todo México.

Entre las alternativas planteadas están ajustes de horario, clases híbridas, adecuaciones temporales en infraestructura escolar y esquemas flexibles que permitan mantener las actividades académicas sin poner en riesgo a estudiantes y docentes.

La COPARMEX también cuestionó la claridad jurídica del anuncio realizado por la SEP y señaló que cualquier cambio al calendario oficial debe contar con sustento técnico, procedimientos formales y reglas claras para evitar incertidumbre entre escuelas, familias y empresas.

El organismo alertó que reducir semanas efectivas de clase podría empeorar los niveles de aprendizaje en el país. Recordó que México se ubicó en el lugar 35 de 37 países de la OCDE en los resultados de la prueba PISA 2022.

Además, citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que indican que el rezago educativo afecta actualmente al 19.4 por ciento de la población y mantiene una tendencia de crecimiento desde 2016.

La organización empresarial advirtió que la reducción del calendario escolar también tendría efectos en la economía familiar y en la operación de muchas empresas, ya que miles de madres y padres trabajadores tendrían que reorganizar horarios y cuidados para sus hijos.

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad citados por COPARMEX, cerca de 17.7 millones de mujeres trabajadoras combinan actualmente labores de cuidado con actividades laborales.

El organismo añadió que para muchas familias la escuela representa un espacio seguro mientras madres y padres cumplen con su jornada de trabajo.

Finalmente, la COPARMEX pidió construir soluciones junto con autoridades educativas, docentes, especialistas y asociaciones de padres de familia, además de reforzar la infraestructura escolar para enfrentar fenómenos climáticos extremos sin afectar la formación académica de millones de estudiantes.