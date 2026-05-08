Diputados del PT rechazan que haya narcogobiernos en México

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, reprobó las declaraciones del presidente estadunidense que descalifican a México, y rechazó que haya narcogobiernos.

El líder de los legisladores petistas destacó que la relación con Estados Unidos debe ser de respeto mutuo, cooperación y responsabilidad compartida, no a partir de amenazas o descalificaciones.

Reginaldo Sandoval advirtió que ningún gobierno extranjero tiene derecho a descalificar a México ni a promover discursos intervencionistas contra la soberanía nacional.

“México no es colonia de nadie, ni aceptará que desde el extranjero se pretenda desacreditar a nuestras instituciones o condicionar el rumbo de nuestra vida pública”, expresó.

El pasado jueves, Donald Trump volvió a señalar que “los cárteles gobiernan México”, y deslizó la idea de llevar a cabo operaciones militares y ataques terrestres de manera unilateral.

Reginaldo Sandoval consideró que esas son expresiones irresponsables, ofensivas y alejadas de la realidad institucional y democrática del país.

El legislador petista sostuvo que dichos posicionamientos no sólo agravian al pueblo mexicano, sino que además alimentan narrativas intervencionistas que históricamente han intentado vulnerar la soberanía de las naciones latinoamericanas.

Sandoval Flores recordó que la relación bilateral entre México y Estados Unidos debe construirse desde el respeto mutuo, la cooperación y la responsabilidad compartida, no a partir de amenazas o descalificaciones mediáticas. En ese sentido, manifestó el respaldo del grupo parlamentario del PT a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional y de la dignidad del pueblo mexicano.

Asimismo, señaló que el fenómeno de la delincuencia organizada no puede analizarse de manera simplista ni utilizarse políticamente para justificar posibles actos de injerencia. Explicó que Estados Unidos también tiene una responsabilidad directa en problemáticas como el tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero y el consumo de drogas, factores que fortalecen a los grupos criminales en toda la región.

El coordinador petista afirmó que las diputadas y diputados de su bancada cerrarán filas con el pueblo de México y con la titular del Ejecutivo federal para defender la autodeterminación, la independencia y la soberanía nacional. “Rechazamos categóricamente cualquier intento de subordinación o presión extranjera. A México se le respeta”.