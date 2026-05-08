Propone Fernando Blumenkron 5 ejes para transformar a la Fiscalía de Morelos

Propone Fernando Blumenkron 5 ejes para tranformar a la Fiscalía de Morelos

El Fiscal General de Morelos presentó el Programa Institucional 2026-2030 mediante el cual plantea la estrategia que orientará el rumbo de la institución durante los próximos cuatro años.

Ante la presencia de la Gobernadora del Estado, Margarita González Saravia, legisladores, magistrados, integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, representantes de medios de comunicación, fiscales especializados y regionales, y personal de la FGE Morelos, aseguró que continuan en la construcción de una Fiscalía más sólida, a través de un análisis a fondo de cada una de las áreas con una visión crítica.

“Incrementar la efectividad y la persecución del delito, fortalecer las capacidades ministeriales y de investigación, reducir el rezago de carpetas, combatir la impunidad y consolidar la confianza de la ciudadanía en esta institución, cada uno de estos objetivos tiene indicadores, tiene responsables, tiene plazos, tenemos que medir cómo vamos avanzando y si está funcionando para poder corregir si es necesario”, afirmó el Fiscal Fernando Blumenkron.

Por su parte, la Gobernadora Margarita González Saravia indicó que está convencida de que estos cambios se van a traducir en resultados tangibles, con menos tiempo de investigación, un incremento sustancial en la efectividad judicial, y sobre todo la recuperación de la confianza ciudadana en esta institución.

González Saravia dijo que la falta de coordinación en años anteriores hizo un profundo daño al estado, “afectó a miles de personas. Retomar esta coordinación desde hace un año no ha sido fácil, pero ha sido consistente y hoy puedo decirles que estamos en una etapa de coordinación muy importante entre las diferentes instituciones para dar resultados en materia de seguridad que es nuestro principal objetivo”.

CINCO EJES ESTRATÉGICOS:

-Fiscalía con sentido humano. Atención a víctimas, con empatía, sentido humano y trato digno, fortaleciendo la confianza ciudadana mediante una actuación cercana, sensible y comprometida con su bienestar.

-Fiscalía digna y cercana. Colaboración interinstitucional y vinculación social con enfoque de cercanía, orientada a atender y resolver las necesidades de las personas.

-Fiscalía eficiente al servicio de las personas. Eficiencia ministerial con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio, orientada a abatir la impunidad.

-Justicia con sensibilidad y enfoque diferencial. Actuación con perspectiva de género y enfoque humanista, garantizando una atención empática, respetuosa y diferenciada a grupos vulnerables.

-Modernización con transparencia. Administración eficiente, moderna y objetiva en la rendición de cuentas.